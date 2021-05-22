Sublime Text 4 — новые функции, улучшения для синтаксиса и аппаратное ускорение

Выпущена первая стабильная версия Sublime Text 4 — популярнейшего редактора кода, горячо любимого программистами и веб-разработчиками.

Sublime Text 4 — это крупное обновление с рядом важных изменений, новыми функциями и массой мелочей. В программе улучшен интерфейс, добавлена поддержка аппаратного ускорения, улучшена работа с синтаксисом, добавлена функция множественного выбора, реализовано автозавершение на основе уже написанного кода и многое другое. Там есть более сотни различных мелких улучшений, значительно повышающих качество программы.

Важно отметить изменение в лицензировании Sublime Text. Теперь лицензия не привязана к какой-то определенной версии, а просто действительна в течение трех лет с момента покупки и подходит для всех версий программы. После истечения трехлетнего периода пользователю по-прежнему будут доступны все старые версии программы.

Интерфейс Sublime Text 4

Ключевые улучшения Sublime Text 4

Предприняты различные улучшения в интерфейсе. В стандартные и адаптивные темы оформления добавлены новые стили вкладок и затемнения неактивных панелей; реализована полная совместимость с автоматическим переключением на темный режим; адаптивная тема теперь имеет настраиваемые строки заголовка. Также там есть масса прочих изменений, типа новой базовой цветовой схемы, новые настройки и много всего прочего.

Добавлена поддержка аппаратного ускорения (рендеринг с помощью видеокарты). Это должно быть особенно актуально при высоких разрешениях экрана. По умолчанию аппаратное ускорение отключено.

Добавлена поддержка множественного выбора вкладок и файлов через клавишу CTRL. Множественный выбор работает из разных мест, а выбранное содержимое будет открыто одновременно.

Значительно улучшен механизм работы с синтаксисом. Предпринято множество улучшений подсветки синтаксиса. Добавлена поддержка обработки недетерминированных и многострочных конструкций, ленивая загрузка встроенного содержания и поддержка наследования синтаксиса. Также заявлено снижение потребления ресурсов.

Реализовано автозаполнение с учетом контекста. Переписанный механизм автозаполнения обеспечивает интеллектуальное завершение на основе уже написанного кода (если он обнаружен в уже написанном коде). Предложенные варианты автозаполнения дополнены информацией об их типе.

Добавлена поддержка синтаксиса TypeScript, JSX и TSX (ранее добавлялась через плагины).

Реализована поддержка ARM64 и в версии для GNU/Linux.

Обновлен API плагинов (Python 3.8). Значительно расширенный API и новые функции, позволяющие плагинам типа LSP работать значительно лучше. Сохранена совместимость с пакетами, созданными для Sublime Text 3.

Выше перечислены только основные нововведения. В Sublime Text 4 предпринято более сотни различных улучшений и изменений. Читайте подробности в официальном блоге разработчика (на английском языке).

Остается добавить, что Sublime Text 4 полностью совместим с Sublime Text 3. Новая версия автоматически подхватит конфигурацию и сеанс предыдущей версии.