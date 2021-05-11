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Atom

1.57.0

Скачать расширяемый текстовый редактор от GitHub

Open Source Windows
Скачать Atom

Atom — текстовый редактор от GitHub, адресованный программистам. Главные особенности — отличная настраиваемость за счет Electron и расширяемость за счет тысяч дополнительных пакетов. Разработчики отмечают современный дизайн интерфейса и называют Atom легко настраиваемым текстовым редактором для 21-го века.

Перенастройка всего — одна из ключевых особенностей этого текстового редактора. Atom построен на основе Electron (Chromium), интерфейс написан на обычном HTML+CSS и осуществить его полную перенастройку совсем несложно. Если человек пользуется редактором кода, то ему в принципе под силу такая задача.

Поддержка дополнений — важная особенность Atom. Пользователь может значительно расширить и настроить под свои нужды функциональность программы, за счет дополнительных пакетов. И это не пара десятков, а тысячи пакетов для реализации самого разного функционала. Поддержка тем оформления — немаловажная особенность, позволяющая настроить цвет интерфейса и подсветки синтаксиса под свои предпочтения. В комплекте идет 4 темы интерфейса и 8 синтаксиса, а множество других можно скачать дополнительно.

Интерфейс Atom
Интерфейс Atom
Выбор синтаксиса
Выбор синтаксиса
Пакеты
Пакеты

При всех достоинствах Atom есть и минусы, которые исходят от того же, от чего и плюсы. Всему виной Electron, который, как известно, прожорлив, а если пользователь снабдит программу набором плагинов, то скорость запуска и работы, а также потребление ресурсов, могут быть неприемлемы. Многие опытные пользователи сетуют на медлительность, что недопустимо для такого инструмента и это может поставить крест на всех достоинствах программы.

В функциональном плане это мощный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса многих языков программирования и разметки. Включает массу возможностей, в том числе встроенный менеджер пакетов, умное автозавершение для более быстрого написания кода, удобный файловый менеджер, мощный поиск с заменой и все такое прочее, чего можно ожидать от хорошего текстового редактора. Среди прочего стоит отметить совместимость с Git и GitHub.

Что нового в Atom 1.57.0:

Улучшено обнаружение несовместимых модулей и исправлены ошибки.,/p>

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 11.05.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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