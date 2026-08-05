Visual Studio Code — один из самых популярных редакторов кода, ориентированный на разработчиков самого широкого профиля. Разрабатывается компанией Microsoft в виде проекта с открытым исходным кодом и входит в тройку самых популярных проектов на GitHub. Построен на основе Electron, имеет массу функций, широкий спектр настроек и поддержку сотен расширений.

Visual Studio Code включает текстовый редактор, отладчик, инструменты для работы с Git, функции рефакторинга. Поддержка подсветки синтаксиса, автодополнение кода через технологию IntelliSense, мощная система поиска и неисчислимое количество различных функциональных удобств.

Сотни дополнений — важная особенность, благодаря которой разработчик сможет снабдить программу нужными ему особенностями и настроить под свои нужды. Это могут быть различные новые функции или поддержка любых языков программирования. Добавление дополнений происходит прямо внутри интерфейса программы, что очень удобно. В редакторе кода Visual Studio Code имеется масса возможностей кастомизации рабочего пространства: темы оформления, горячие клавиши, профили настроек (файлы конфигурации).

Палитра команд — одна из замечательных особенностей Visual Studio Code. Это командная строка для быстрого выполнения самых разных команд и обращения к функциям. Если пользователь забыл сочетание клавиш, то достаточно лишь начать набор желаемого действия и программа предложит варианты. При определенной привычке работы с палитрой команд можно значительно повысить скорость рабочего процесса.

Переход на Visual Studio Code с другого редактора кода не самая сложная задача. Пользователю доступен импорт настроек из других текстовых редакторов, например, из популярных Atom или Sublime Text. Благодаря расширениям можно перенести практически что угодно — например, возможен даже перенос горячих клавиш из прошлого текстового редактора.

Если пользователю нужен русский язык, то его можно загрузить дополнительно через функцию дополнений.