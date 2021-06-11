Visual Studio Code — один из самых популярных редакторов кода, ориентированный на разработчиков самого широкого профиля. Разрабатывается компанией Microsoft в виде проекта с открытым исходным кодом и входит в тройку самых популярных проектов на GitHub. Построен на основе Electron, имеет массу функций, широкий спектр настроек и поддержку тысяч расширений.
Visual Studio Code является редактором кода и включает отладчик, инструменты для работы с Git, функции рефакторинга. Включает поддержку подсветки синтаксиса, автодополнение кода через технологию IntelliSense, мощную систему поиска и неисчислимое количество различных функциональных удобств.
Тысячи дополнений — важная особенность, благодаря которой разработчик сможет снабдить программу нужными ему особенностями и настроить под свои нужды. Это могут быть различные новые функции или поддержка любых языков программирования. Добавление дополнений происходит прямо внутри VS Code, что очень удобно.
В этом редакторе кода имеется масса возможностей кастомизации рабочего пространства: темы оформления, горячие клавиши, профили настроек (файлы конфигурации).
Палитра команд — одна из замечательных особенностей Visual Studio Code. Это командная строка для быстрого выполнения самых разных команд и обращения к функциям. Если пользователь забыл сочетание клавиш, то достаточно лишь начать набор желаемого действия и программа предложит варианты. При определенной привычке работы с палитрой команд можно значительно повысить скорость рабочего процесса.
Переход на Visual Studio Code с другого редактора кода не самая сложная задача. Пользователю доступен импорт настроек из других текстовых редакторов, например, из популярных Atom или Sublime Text. Благодаря расширениям можно перенести практически что угодно — например, возможен даже перенос горячих клавиш из прошлого текстового редактора.
Если пользователю нужен русский язык, то его можно загрузить дополнительно через функцию дополнений.