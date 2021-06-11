Visual Studio Code — один из самых популярных редакторов кода, ориентированный на разработчиков самого широкого профиля. Разрабатывается компанией Microsoft в виде проекта с открытым исходным кодом и входит в тройку самых популярных проектов на GitHub. Построен на основе Electron, имеет массу функций, широкий спектр настроек и поддержку тысяч расширений.

Visual Studio Code является редактором кода и включает отладчик, инструменты для работы с Git, функции рефакторинга. Включает поддержку подсветки синтаксиса, автодополнение кода через технологию IntelliSense, мощную систему поиска и неисчислимое количество различных функциональных удобств.

Тысячи дополнений — важная особенность, благодаря которой разработчик сможет снабдить программу нужными ему особенностями и настроить под свои нужды. Это могут быть различные новые функции или поддержка любых языков программирования. Добавление дополнений происходит прямо внутри VS Code, что очень удобно.

Интерфейс Visual Studio Code Отладка Выбор языка программирования

В этом редакторе кода имеется масса возможностей кастомизации рабочего пространства: темы оформления, горячие клавиши, профили настроек (файлы конфигурации).

Палитра команд — одна из замечательных особенностей Visual Studio Code. Это командная строка для быстрого выполнения самых разных команд и обращения к функциям. Если пользователь забыл сочетание клавиш, то достаточно лишь начать набор желаемого действия и программа предложит варианты. При определенной привычке работы с палитрой команд можно значительно повысить скорость рабочего процесса.

Переход на Visual Studio Code с другого редактора кода не самая сложная задача. Пользователю доступен импорт настроек из других текстовых редакторов, например, из популярных Atom или Sublime Text. Благодаря расширениям можно перенести практически что угодно — например, возможен даже перенос горячих клавиш из прошлого текстового редактора.

Если пользователю нужен русский язык, то его можно загрузить дополнительно через функцию дополнений.