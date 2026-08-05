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Visual Studio Code

1.132.0

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Visual Studio Code — один из самых популярных редакторов кода, ориентированный на разработчиков самого широкого профиля. Разрабатывается компанией Microsoft в виде проекта с открытым исходным кодом и входит в тройку самых популярных проектов на GitHub. Построен на основе Electron, имеет массу функций, широкий спектр настроек и поддержку сотен расширений.

Visual Studio Code включает текстовый редактор, отладчик, инструменты для работы с Git, функции рефакторинга. Поддержка подсветки синтаксиса, автодополнение кода через технологию IntelliSense, мощная система поиска и неисчислимое количество различных функциональных удобств.

Сотни дополнений — важная особенность, благодаря которой разработчик сможет снабдить программу нужными ему особенностями и настроить под свои нужды. Это могут быть различные новые функции или поддержка любых языков программирования. Добавление дополнений происходит прямо внутри интерфейса программы, что очень удобно. В редакторе кода Visual Studio Code имеется масса возможностей кастомизации рабочего пространства: темы оформления, горячие клавиши, профили настроек (файлы конфигурации).

Палитра команд — одна из замечательных особенностей Visual Studio Code. Это командная строка для быстрого выполнения самых разных команд и обращения к функциям. Если пользователь забыл сочетание клавиш, то достаточно лишь начать набор желаемого действия и программа предложит варианты. При определенной привычке работы с палитрой команд можно значительно повысить скорость рабочего процесса.

Переход на Visual Studio Code с другого редактора кода не самая сложная задача. Пользователю доступен импорт настроек из других текстовых редакторов, например, из популярных Atom или Sublime Text. Благодаря расширениям можно перенести практически что угодно — например, возможен даже перенос горячих клавиш из прошлого текстового редактора.

Если пользователю нужен русский язык, то его можно загрузить дополнительно через функцию дополнений.

Интерфейс Visual Studio Code
Интерфейс Visual Studio Code
Отладка
Отладка
Выбор языка программирования
Выбор языка программирования

Что нового в последних версиях Visual Studio Code:

Что нового в Visual Studio Code 1.98

  • Предсказания следующего редактирования — ИИ Copilot предсказывает следующее действие редактирования.
  • Режим агента — ИИ Copilot самостоятельно выполняет задачи (редактирование, выполнение команд и прочее).
  • Улучшена работа с блокнотами в Copilot Edits.
  • Поиск кода — ИИ Copilot может найти нужные файлы для чат-запроса.
  • IntelliSense в терминале — улучшенная поддержка автодополнения в терминале.
  • Перетаскивание ссылок — быстрый доступ к ссылкам.
  • Пользовательская строка заголовка теперь включена по умолчанию в версии для GNU/Linux.
  • Мягкое удаление в системе контроля версий — перемещает файлы в корзину вместо их удаления.
  • Возможность настройки ответов ИИ Copilot в зависимости от предпочтений пользователя.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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