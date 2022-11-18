Atom 1.63 — последняя версия текстового редактора перед закрытием проекта

Выпущена последняя версия (в смысле самая последняя) Atom — фирменного текстового редактор сервиса GitHub.

Прекращение разработки Atom — не новость — разработчики уведомили сообщество о закрытии проекта еще в самом начале лета. Напомню, что проект закрывается по причине снижения интереса сообщества к проекту (участников разработки становилось все меньше и меньше). Освободившиеся ресурсы будут брошены на разработку GitHub Codespaces.

Репозиторий Atom будет заархивирован 15 декабря 2022 года. Дистрибутивы по-прежнему будут доступны для свободной загрузки. Управление пакетами и плагин Teletype (совместная работа) перестанут работать; обновления безопасности выпускаться не будут. Такие вот дела.

Сегодня была выпущена последняя версия Atom. Этот выпуск включает достаточно много внутренних изменений, которые, в основном, касаются исправления различных ошибок в работе программы.