Revo Uninstaller — мощнейший инструмент для полного удаления программ, установленных на компьютере. Так уж бывает, что программа, установленная на компьютер, и, впоследствии, удаленная, оставляет после себя массу ненужных пользователю файлов. Если после удаления стандартным способом в операционной системе остаются различные остатки, то при использовании Revo Uninstaller удаляется все под чистую — как будто удаленной программы никогда и не было на компьютере пользователя.

Идеальным вариантом является установка этой программы на свежеустановленную операционную систему. Тогда она точно зафиксирует все действия сторонних программ. Однако и на старую, загруженную сторонним софтом ОС, ставить имеет смысл — программа достаточно умна, чтобы разобраться в хозяйстве пользователя.

Важно, что кроме полного удаления программ и всех их следов, Revo Uninstaller позволяет удалять такие экземпляры, от которых непросто избавиться стандартным методом. Это бывает крайне полезно, если пользователь установил какой-нибудь продукт, разработчики которого стремятся всеми силами оставить его на компьютере пользователя. Также это касается и просто сложных ситуаций, например, связанных с предшествующим неудачным удалением и порчей программы, после чего она может отказаться удаляться, выдавая ошибку и ссылаюсь на какой-нибудь отсутствующий драйвер. Revo Uninstaller поможет и тут.

Кроме прочего, в программе есть набор полезных дополнительных функций: множественное удаление программ, мониторинг процесса установки, журнал с отметками обо всех установках и прочие.

Расширенная версия Revo Uninstaller с приставкой Pro включает еще несколько полезных инструментов. Все они направлены на очистку компьютера от ненужных файлов, которые отягощают его работу или просто занимают место. Это набор инструментов для очистки системы от мусора, функция очистки браузеров от различных следов, безвозвратное удаление файлов и т. п. Также там есть инструмент для управления автозапуском.

Программа распространяется как в виде бесплатной, несколько ограниченной редакции, так и в виде платной, полнофункциональной версии.