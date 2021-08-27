Rainmeter 4.5 — добавлена система автообновления и игровой режим

Выпущено крупное обновление программы Rainmeter.

Rainmeter — это мощнейшая система виджетов для рабочего стола операционной системы Windows. Представляет собой набор информационных блоков, которые, располагаясь на рабочем столе, могут отображать любую информацию и представляют прочий функционал для создания удобной рабочей среды. Это очень функциональный инструмент, потенциал которого может раскрыть только опытный и усидчивый пользователь — при наличии некоторых технических навыков можно создать полностью индивидуальную рабочую среду с набором удобных виджетов, которые будут выглядеть и функционировать так, как хочется пользователю. Казуальный пользователь тоже не будет обделен — в интернете можно найти массу готовых скинов с уникальным стилем и набором полезных виджетов.

Rainmeter 4.5 — первая новая стабильная версия за последние два года. Предыдущая стабильная версия 4.3.x была выпущена около двух лет назад (все выпуски с номером 4.4 были в статусе бета-версий). За это время разработчики включили в программу несколько важных нововведений, типа системы автоматического обновления и игрового режима.

Симпатичные виджеты и ярлыки из скина Honeycomb

Что нового в Rainmeter 4.5