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Rainmeter 4.5 — добавлена система автообновления и игровой режим27.08.2021

Rainmeter 4.5 — добавлена система автообновления и игровой режим

Выпущено крупное обновление программы Rainmeter.

Rainmeter — это мощнейшая система виджетов для рабочего стола операционной системы Windows. Представляет собой набор информационных блоков, которые, располагаясь на рабочем столе, могут отображать любую информацию и представляют прочий функционал для создания удобной рабочей среды. Это очень функциональный инструмент, потенциал которого может раскрыть только опытный и усидчивый пользователь — при наличии некоторых технических навыков можно создать полностью индивидуальную рабочую среду с набором удобных виджетов, которые будут выглядеть и функционировать так, как хочется пользователю. Казуальный пользователь тоже не будет обделен — в интернете можно найти массу готовых скинов с уникальным стилем и набором полезных виджетов.

Rainmeter 4.5 — первая новая стабильная версия за последние два года. Предыдущая стабильная версия 4.3.x была выпущена около двух лет назад (все выпуски с номером 4.4 были в статусе бета-версий). За это время разработчики включили в программу несколько важных нововведений, типа системы автоматического обновления и игрового режима.

Симпатичные виджеты и ярлыки из скина Honeycomb
Симпатичные виджеты и ярлыки из скина Honeycomb

Что нового в Rainmeter 4.5

  • Реализована система автоматического обновления программы.
  • Добавлен игровой режим. В этом режиме Rainmeter сокращает потребление ресурсов компьютера до самого минимума. Драгоценные ресурсы достанутся игре или другому ресурсоемкому приложению.
  • Добавлена поддержка установки и обновления Rainmeter через инструмент winget.
  • Добавлена поддержка фоновой установки программы через командную строку.
  • Добавлена возможность устанавливать значения по умолчанию для положения скина и прочих опций [ConfigName] в Rainmeter.ini.
  • Установка флагов для WebParser.
  • Предпринято множество мелких улучшений и исправлений.

Скачать Rainmeter 4.5

Бесплатно/GPLРазмер: 2.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

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