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Display Driver Uninstaller

18.0.5.3

Скачать программу для полного удаления видеодрайверов

Бесплатно Windows

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Display Driver Uninstaller (DDU) — самая популярная программа для полного удаления видеодрайверов от NVIDIA, AMD и Intel. Кроме того, поддерживается полное удаление некоторые драйверов аудио-устройств.

Программа позволяет полностью удалить драйверы из системы. Программа полностью удаляет драйверы — с диска, из диспетчера устройств, хранилища драйверов Windows и прочих мест операционной системы. После удаления можно осуществить абсолютно чистую, первоначальную, установку. Также полное удаление драйверов поможет в ситуациях, когда требуется установить старую версию драйвера, а новая, установленная ранее, этому препятствует.

Display Driver Uninstaller широко популярна среди компьютерных энтузиастов — оверклокеров, любителей выжать максимум производительности из видеокарты и подобными. В общем, всеми теми, кто пристально следит за выпуском каждой новой версии драйвера видеокарты. Также чистая установка драйвера полезна для повышения стабильности работы системы и рекомендована самому широкому кругу пользователей.

Интерфейс Display Driver Uninstaller
Интерфейс Display Driver Uninstaller
Настройки
Настройки
Удаление драйвера
Удаление драйвера

Разработчик советует работать с программой в безопасном режиме. Также рекомендуется отключать интернет, чтобы Windows не успел выкачать и установить драйверы, между тем как пользователь удалил старые и еще не установил новые.

Рекомендуется скачать Display Driver Uninstaller пользователям, которые часто обновляют драйверы видеокарт и для которых особо важно избежать возможных проблем.

Что нового в Display Driver Uninstaller 18.0.5.3:

  • Добавлено удаление "AdvancedMicroDevicesInc-2.AMDLink" для AMD.
  • Добавлено удаление "AMDNoiseSuppression" для AMD.
  • Дополнительное удаление vp8/vp9 кодеров для Intel.
  • Исправлена проблема с очисткой данных реестра.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 29.07.22САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Display Driver Uninstaller

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