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R-Studio

8.12

Скачать мощный инструмент для восстановления удаленных файлов

Скачать R-Studio

R-Studio — известный инструмент для восстановления удаленных данных на самых разнообразных типах носителей. У программы отличная репутация толкового инструмента для серьезного пользователя. Программа адресована профессионалам; для домашнего использования у разработчика есть R-Undelete — более простая утилита, которая не содержит сложных инструментов, типа файлового редактора и возможности восстановления RAID-массивов.

R-Studio позволяет восстановить утраченные файлы вследствие самых разнообразных случаев: удаление, форматирование диска, удаление и повреждение разделов, утрата из-за действий вируса. Умеет работать со стационарными дисками, внешним носителями, а также, что нехарактерно, с дисками компьютеров, расположенными удаленно. Возможно восстановление как отдельных файлов, так и, например целых разделов. R-Studio проводит анализ информации на носителе и предлагает список того, что возможно восстановить. Конечно, как и прочие программы подобного толка, R-Studio не дает полной гарантии успешного восстановления данных.

Интерфейс R-Studio
Интерфейс R-Studio
Сканирование носителя
Сканирование носителя
Работа с RAID
Работа с RAID

Среди продвинутых особенностей необходимо отметить возможность восстановления целых RAID-массивов, функцию восстановления данных на удаленных компьютерах, возможность создания образов дисков и разделов для последующей работы, HEX-редактор файлов, функцию мониторинга SMART-информации диска.

Поддерживаются следующие файловые системы: NTFS, NTFS5, ReFS, FAT12/16/32, exFAT, HFS/HFS+ и APFS (Mac), UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) и Ext2/Ext3/Ext4 FS (Linux).

Что нового в R-Studio 8.12:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 28.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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