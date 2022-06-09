PDFsam — инструмент для работы с PDF-документами — включает набор функций для объединения и разделения документов. Бесплатный инструмент с открытым исходным кодом.

PDFsam предлагает следующие функции: объединение нескольких PDF-документов в один, разделение документов на несколько отдельных, извлечение отдельных страниц, поворот страницы, разделение по страницам с закладками, разбиение больших документов на несколько с определением размера. Каждый инструмент включает набор опций для тонкой настройки операции и получения правильного результата.

Интерфейс PDFsam Объединение нескольких документов Настройки

У программы простой и доступный интерфейс, в котором невозможно запутаться. Пользователю достаточно выбрать документы и применить к ним нужное действие — лишних вопросов программа не задаёт, а дополнительная настройка необязательна.

Это один из немногих подобных инструментов, предлагающий обработку даже очень крупных документов совершенно бесплатно. Прочие программы, чаще всего, ограничивают количество страниц в бесплатной версии и требуют покупки приложения для снятия ограничения.