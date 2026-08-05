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PDFsam

6.0.5

Скачать инструмент для разделения и слияния PDF-документов

Open Source Windows Linux

Скачать PDFsam

ВЫБОР ВЕРСИИ

PDFsam — программа для работы с PDF-документами — набор функций для объединения и разделения документов. Бесплатный инструмент с открытым исходным кодом.

PDFsam предлагает следующие функции: объединение нескольких PDF-документов в один, разделение документов на несколько отдельных, извлечение отдельных страниц, поворот страниц, разделение по страницам с закладками, разбиение больших документов на несколько с определением размера. Каждый инструмент включает набор опций для тонкой настройки операции и получения корректного результата.

У программы простой и доступный интерфейс, в котором невозможно запутаться. Пользователю достаточно выбрать документы и применить к ним нужное действие — лишних вопросов программа не задает, а дополнительная настройка необязательна.

PDFsam является одним из немногих подобных инструментов, который может предложить обработку даже очень крупных документов совершенно бесплатно. Прочие программы, чаще всего, ограничивают количество страниц в бесплатной версии и требуют покупки приложения для снятия ограничения.

Интерфейс PDFsam
Интерфейс PDFsam
Объединение нескольких документов
Объединение нескольких документов
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях PDFsam:

  • Обновление JDK до версии 25.0.4.
  • Обновление JavaFX до версии 25.0.4.
  • Переработана система сбора логов работы программы.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о PDFsam

Антивирус Доктор Веб “ругается” на дистрибутив этой программы.

Автор: Илья08.08.2023

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