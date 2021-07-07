Sumatra PDF — это простая программа для просмотра электронных книг. Поддерживает самые популярные форматы: PDF, fb2, ePub, MOBI, XPS, DjVu, CHM, CBZ и CBR. Программа обладает минималистичным интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы. Остается добавить, что помимо прочих достоинств, Sumatra PDF еще и полностью бесплатен, постоянно развивается (добавляя поддержку новых форматов) и распространяется, в том числе, и на основе открытых исходных кодов.

Sumatra PDF обладает поддержкой большинства популярных форматов электронных книг и потому эту программу можно смело рекомендовать широкой аудитории пользователей. Если рассматривать Sumatra PDF как программу для просмотра PDF-документов, то ее можно посоветовать тем, кто пользуется PDF эпизодически и не нуждается в дополнительных функциях, которые могут предложить многие PDF-ридеры. Также Sumatra PDF хорош в качестве PDF-ридера для флэшки. Тем же людям, которые активно использует PDF-документы, лучше воспользоваться более функциональным, безопасным и, в общем то, не менее быстрым Foxit Reader.