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Standard Notes

3.0.23

Скачать программу для создания и синхронизации заметок

Бесплатно Windows Linux Android iOS
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Standard Notes — замечательная программа для ведения заметок и их синхронизации между устройствами пользователя. Простая альтернатива Evernote и прочим органайзерам.

Standard Notes является удобным инструментом для создания заметок и их синхронизации — заметки будут доступны на всех устройствах пользователя (компьютеры, телефоны, планшеты). У программы простой, классический для такого типа приложений, интерфейс, обеспечивающий простой и самоочевидный доступ ко всем функциям. Для обмена данными используются серверы разработчика, что избавляет пользователя от самостоятельной организации процесса синхронизации заметок. Сам процесс синхронизации происходит мгновенно при внесении любых изменениях. Это значит, что данные не пропадут, даже если при наборе заметки сядет батарея устройства.

Бесплатная версия Standard Notes является максимально простым инструментом, так как сильно ограничена в функциональном плане и включает лишь базовый набор возможностей. Она умеет создавать текстовые заметки без форматирования и вложений, сортировать их с помощью системы тегов и синхронизироваться с другими устройствами (объем передаваемых данных и количество синхронизируемых устройств неограниченно). В принципе, этого вполне достаточно многим пользователям, а отсутствие избыточного функционала может оказаться очень даже положительной характеристикой. Если пользователю нужна быстрая синхронизация текстовых заметок без любых дополнительных функций — Standard Notes прекрасный выбор.

Интерфейс Standard Notes
Интерфейс Standard Notes
Аккаунт в Standard Notes
Аккаунт в Standard Notes
Активация дополнений в Standard Notes
Активация дополнений в Standard Notes

Если же пользователю требуется поддержка форматирования и вложения, а также целого набора дополнительных функций, то все это доступно в платной версии программы. В ней есть дополнения, за счёт которых и реализуется нужный функционал. Также там доступна двухфакторная аутентификация, неограниченная история изменений, резервное копирование зашифрованных вложений в облачные хранилища и многое другое. Тут важно отметить, что цена при ежемесячной оплате может показаться неадекватной — 10 USD; при оплате сразу на 5 лет — 2 USD в месяц.

В Standard Notes много внимания уделено безопасности. Заметки доступны только самому пользователю и никому другому. Мощный алгоритм шифрования заметок (AES-256), защита данных паролем и двухфакторная аутентификация (в платной версии). Рецепт праздничного пирога, список покупок и прочие конфиденциальные данные будут надёжно защищены.

Есть версии Standard Notes для Windows, GNU/Linux, Android, iOS, а также для некоторых других платформ. Также можно работать с заметками через полнофункциональный веб-интерфейс.

Что нового в Standard Notes 3.0.23:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 13.12.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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