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Remember The Milk

1.3.11

Скачать бесплатно инструмент для ведения списка дел

Бесплатно Windows Linux Android iOS

Скачать Remember The Milk

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Remember The Milk — давно существующий, популярный инструмент для ведения списка дел, с массой дополнительных функций. С помощью этой программы пользователь может составить список задач, а умная программа наглядно отобразит прогресс и напомнит о необходимости их выполнения. Скачайте Remember The Milk и будьте организованы.

Базовая функциональность предлагает составление списка задач с чекбоксами, отмечающими выполнение задачи с исключением ее из списка предстоящих дел. Каждая задача имеет набор параметров и возможность добавления полей для пользовательских данных. Также там есть широкие возможности сортировки задач по типам, датам, тегам, местам и прочим параметрам.

Интерфейс Remember The Milk
Интерфейс Remember The Milk
Создание заметки в Remember The Milk
Создание заметки в Remember The Milk
Настройки Remember The Milk
Настройки Remember The Milk

Дополнительно есть масса мелочей, позволяющих настроить поведение списков дел под нужды пользователя. Remember The Milk — поможет не только не забыть купить молоко при походе магазин, но будет полезно и деловым людям. Список дел можно делегировать для выполнения другим пользователям, что является одной из более сложных функций, полезных в работе.

Конечно, можно скачать Remember The Milk для всех популярных операционных систем. Есть версии для Windows, GNU/Linux, Mac OS, Android и iOS. Это значит, что органайзер со списком задач будет всегда под рукой.

Что нового в Remember The Milk 1.3.11:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 12.01.23САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Remember The Milk

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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