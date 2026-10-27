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Becky! Internet Mail

2.83.05

Скачать почтовый клиент с очень простым интерфейсом

Пробная версия Windows

Скачать Becky! Internet Mail

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Данный почтовик славится в первую очередь возможностью быстро работать с крупными архивами почты. Если у вас несколько почтовых ящиков, да еще и с несколькими профилями, да к тому же еще и архив в несколько тысяч писем — программа для вас. Программа не пасует перед тяжелыми условиями как описано выше — все быстро, без каких бы то ни было тормозов и зависаний.

Функциональность так же удовлетворит большинство пользователей: неограниченное количество аккаунтов; HTML в почте, шаблоны писем; система напоминаний; фильтры; простой и удобный интерфейс. Кириллические кодировки поддерживаются.

скриншот программы скриншот программы

Что нового в последних версиях Becky! Internet Mail:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Becky! Internet Mail

Отличная прога, самое главное не тормозит. Работает даже на самых медленных компах. Эту версию на семёре не проверял, но скажем 2.74 точно работает. Рекомендую. По сравнению с ней бат, а особенно зундер, тормоза.

Автор: Евген11.12.2022

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