Becky! Internet Mail

Данный почтовик славится в первую очередь возможностью быстро работать с крупными архивами почты. Если у вас несколько почтовых ящиков, да еще и с несколькими профилями, да к тому же еще и архив в несколько тысяч писем — программа для вас. Программа не пасует перед тяжелыми условиями как описано выше — все быстро, без каких бы то ни было тормозов и зависаний.

Функциональность так же удовлетворит большинство пользователей: неограниченное количество аккаунтов; HTML в почте, шаблоны писем; система напоминаний; фильтры; простой и удобный интерфейс. Кириллические кодировки поддерживаются.