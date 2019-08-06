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Trillian

6.2 (11) Beta

Мощный клиент IM-сетей и социальных сервисов

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Trillian — это замечательный клиент IM-сетей и социальных сервисов. На борту программы имеются все мыслимые функции, которые вообще можно внедрить в программу данного толка и даже чуть больше. Разработчики насчитали более 400 функций программы. Если отбросить разные мелочи, то и тогда число возможностей Trillian впечатляет. Конечно же, программе не угнаться за Мирандой (которая всегда будет самой функционально насыщенной за счет открытости и плагинов), но для пользователей не желающих возиться с настройками плагинов, Trillian окажется предпочтительнее.

Триллиан поддерживает все популярные системы интернет-пейджинга: ICQ, Windows Live, Yahoo!, AIM, Google Talk и Jabber, а также такие сервисы как: Skype, IRC, Facebook, Twitter, foursquare и электронную почту. Помимо этого, программа имеет собственную сеть Astra, открытый протокол которой был разработан с нуля. Также Trillian имеет массу разнообразных настроек, приятный интерфейс поддерживающий скины и систему плагинов.

Скачать Trillian можно абсолютно бесплатно. Помимо стандартной версии Trillian, существует и немного расширенная Pro-версия. Она включает дополнительную функцию синхронизации истории сообщений и распространяется, в том числе, бесплатно. При бесплатном использовании, в Trillian будет транслироваться реклама, но от нее можно избавиться оформив платную подписку за 12 USD в год.

Что нового в Trillian 6.2 (11) Beta:

Исправлены ошибки.

Скриншот Trillian 1 Скриншот Trillian 2 Скриншот Trillian 3 Скриншот Trillian 4
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 06.08.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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