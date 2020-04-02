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TeamSpeak

3.5.2

Скачать бесплатно чат для геймеров

Бесплатно Windows Linux Android
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TeamSpeak — это популярная программа для общения, ориентированная на геймеров. В первую очередь, используется для переговоров во время многопользовательских игр для координации действий команды.

Можно общаться не только во время игры, но и просто в комнатах-чатах, в которых могут находиться сотни пользователей. Также там есть простой текстовый чат и приватные сообщения. Кроме того, поддерживается обмен файлами между пользователями, система контактов, множество опций для настройки голосового общения и многие другие функции, уместные для программы подобного рода. В программе есть масса мелочей для удобной работы. Это богатые настройки интерфейса, всякие смайлики, статусы, настройки приватности, система ограничения прав и масса прочих сопутствующих опций. Что касается звука, то в TeamSpeak есть масса деловых настроек, которые помогут получить максимально качественную передачу голоса, исходя из технических особенностей ситуации. Программа работает с такими кодеками как Opus, CELT и Speex.

Мощный функционал программы расширяется дополнительными модулями, благодаря которым можно получить новые возможности. К примеру, аддон Overwolf добавляет в программу функциональность оверлея и позволяет накладывать интерфейс приложения поверх любой игры, что очень удобно.

TeamSpeak распространяется на русском языке. Ее можно скачать для всех популярных операционных систем: Windows, GNU/Linux, Mac OS, Android и iOS.

Программа — одна из самых популярных в своем роде. Ее главный конкурент — сервис Discord, является более новым и довольно успешным аналогом. Обычно, геймеры выбирают ту или другую программу в зависимости от индивидуального опыта. Плюсом ТимСпик считается возможность развертывания чата на собственном сервере, что может быть удобно некоторым пользователям. Другим явным достоинством программы считается высокая стабильность, но это, опять-таки, исходя из индивидуального опыты пользователей. К минусам же относят платность некоторых функций и устаревший интерфейс, который понравится далеко не всем.

В конце 2018 года планируется релиз TeamSpeak 5, в котором будет новый интерфейс и множество функциональных улучшений.

Что нового в TeamSpeak 3.5.2:

Исправлен сбой при воспроизведении аудио.

Скриншот TeamSpeak 1 Скриншот TeamSpeak 2 Скриншот TeamSpeak 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 02.04.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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