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Pidgin

2.14.0

Открытый мессенджер с поддержкой массы систем

Open Source Windows Linux
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Pidgin (ранее известен как Gaim) – это программа для обмена мгновенными сообщениями, поддерживающая одновременную работу во всех популярных (и прочих) IM-сетях. В базовой комплектации имеется поддержка следующих сетей: ICQ, AIM, Google Talk, Jabber/XMPP, MSN Messenger, Yahoo!, Bonjour, Gadu-Gadu, MXit, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime, SILC, SIMPLE, MySpaceIM и Zephyr, а так же система чатов IRC. Внушительный список поддерживаемых протоколов можно расширить за счет использования плагинов и внедрить поддержку еще ряда систем, в том числе Skype IM, Facebook, SIPE и т. д.

Pidgin имеет простой и доступный интерфейс, но поддерживает все необходимые функции, такие как: одновременное подключение к нескольким аккаунтам, сообщения во вкладках, ведения истории, проверка орфографии (необходим дополнительный словарь), метаконтакты (несколько контактов в одном), аватары и смайлики и многое другое. Помимо прочего, программа поддерживает сторонние модули расширения функциональности.

Остается добавить, что Pidgin доступен во всех популярных операционных системах (особо популярен среди пользователей GNU/Linux), распространяется на многих языках (SLO.ru насчитал более 70-ти) и имеет открытые исходные коды. Рекомендуется скачать Pidgin любителям настраивать софт под себя.

Что нового в Pidgin 2.14.0:

Первое обновление Pidgin за пару лет. В основном исправлены различные ошибки.

Скриншот Pidgin 1 Скриншот Pidgin 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 10.06.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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