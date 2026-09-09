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mIRC

7.85

Самый популярный клиент системы чатов IRC

Бесплатно Windows

Скачать mIRC

ВЫБОР ВЕРСИИ

mIRC — самый известный клиент сети чатов IRC.

mIRC позволяет подключаться к системе интернет-чатов IRC. Предлагает современный инетрфейс, все мыслимые для IRC-клиента функции и мощнейшую систему скриптов.

В общем и целом, сегодня IRC-сети непопулярны. Попрежнему есть масса серверов и каналов, на которых сидят люди, но общение весьма вялое. Конечно же есть специфические сулчаи, когда IRC все еще используется, но это, скорее, исключение из правил.

Не смотря на низкую популярность IRC в наши дни, программа регулярно обновляется. Как и прежде, mIRC доступен только для операционной системы Windows и распространяется на коммерческой основе.

Интерфейс mIRC
Интерфейс mIRC
Статус
Статус
Список каналов сервера
Список каналов сервера

Что нового в последних версиях mIRC:

Что нового в mIRC 7.82

  • Добавлена поддержка $tip() для подсказок в трее.
  • Добавлена поддержка указания имени пользователя при авторизации через SASL.
  • Добавлена поддержка отключения от SASL при ошибке на севрере.
  • Обновлен весь код и библиотекидля подготовки к будуещим версиям для 64-бит и ARM.
  • Обновление библиотек LibZip до версии 1.11.4, LunaSVG до версии 3.5.0 и TagLib до версии 2.1.1.
  • Обновление OpenSSL до версии 3.5.4.
  • Обновление кода SSL для удаления более 30-ти устаревших API.
  • Обновлен файл корневых сертификатов CA (cacert.pem).
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о mIRC

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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