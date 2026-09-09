mIRC — самый известный клиент сети чатов IRC.

mIRC позволяет подключаться к системе интернет-чатов IRC. Предлагает современный инетрфейс, все мыслимые для IRC-клиента функции и мощнейшую систему скриптов.

В общем и целом, сегодня IRC-сети непопулярны. Попрежнему есть масса серверов и каналов, на которых сидят люди, но общение весьма вялое. Конечно же есть специфические сулчаи, когда IRC все еще используется, но это, скорее, исключение из правил.

Не смотря на низкую популярность IRC в наши дни, программа регулярно обновляется. Как и прежде, mIRC доступен только для операционной системы Windows и распространяется на коммерческой основе.