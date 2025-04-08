Miranda NG — мультипротокольный IM-клиент — единый интерфейс для работы с целым рядом мессенджеров. Программа является наследником Miranda IM — некогда популярного мультипейджера, который давным-давно не развивается, не поддерживает современные сервисы и стал просто бесполезен (разрабатывается на основе старой кодовой базы и с рядом старых разработчиков). В отличии от оригинала, Miranda NG актуален, активно развивается и поддерживает многие современные сервисы.

Miranda NG поддерживает текстовый чат следующих систем: Telegram, Skype, Discord, ВКонтакте, Twitter, Facebook, Jabber XMPP, IRC, Gadu-Gadu, Em-LAN, MinecraftDynmap, Omegle, Sametime, Tox. Также поддерживаются и особенности некоторых отдельных систем, типа отправки файлов.

Интерфейс Miranda NG

В свое время, Miranda IM славилась огромным количеством дополнительных плагинов, благодаря чему и стала широко популярна среди любителей настраивать программу под свои нужды. Miranda NG, конечно же, также поддерживает плагины. В официальном репозитории доступно более сотни расширений саммого разного функционала. Если пользователь нуждается в минимализме, то базовая поставка без дополнительных плагинов станет идеальным выбором. Если же нужно построить свой, полностью уникальный мессенджер с массой дополнительных функций и оригинальным внешним видом, то Miranda может предложить множество плагинов и настроек.

В общем: программа имеет маленький размер дистрибутива; высокую скорость работы; поддержку многих систем интернет-пейджинга; полностью настраиваемый интерфейс и поддержку плагинов, благодаря которым можно значительно расширить функциональность программы.

Можно скачать Miranda NG для всех современных версий Windows: 2003, XP, Vista, 7, 8, 10 и 11. Программа полностью бесплатная и имеет открытые исходные коды под лицензией GNU GPL.