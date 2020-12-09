SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Sidebar Diagnostics

3.5.7

Сайдбар для мониторинга состояния компьютера

Open Source Windows
Скачать Sidebar Diagnostics

Sidebar Diagnostics — программа для мониторинга состояния ключевых компонентов системы. Представляет собой боковую панель рабочего стола, на которой отображается основная информация о главных комплектующих компьютера.

Информация, меняющаяся в реальном времени, показывает текущие параметры процессора, памяти, видеокарты, дисков и сетевого адаптера. Отображается текущая температура, степень загрузки, текущая скорость и ряд параметров, специфичных для типа устройства.

Сайдбар полностью настраивается внешне. Цвет, размер, позиция на экране, содержащаяся информация, сигнализация о превышении допустимых параметров — все прекрасно подстраивается под предпочтения пользователя. Кроме самой панели, программа включает раздел с графиками, в котором наглядно демонстрируется кривая параметров.

Что нового в Sidebar Diagnostics 3.5.7:

  • Обновлен компонент Libre Hardware Monitor.
  • Обновлены локализации.
Скриншот Sidebar Diagnostics 1 Скриншот Sidebar Diagnostics 2 Скриншот Sidebar Diagnostics 3
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 09.12.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

AIDA64

Самая популярная программа для определения железа, тестирования и мониторинга

SiSoftware Sandra

Старейшая программа для определения железа, теста и мониторинга

HWiNFO

Скачать бесплатно программу для определения железа

3DMark

Скачать самый уважаемый тест компьютера в 3D

Speccy

Очень простая программа для определения железа компьютера

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64