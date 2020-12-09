Sidebar Diagnostics — программа для мониторинга состояния ключевых компонентов системы. Представляет собой боковую панель рабочего стола, на которой отображается основная информация о главных комплектующих компьютера.

Информация, меняющаяся в реальном времени, показывает текущие параметры процессора, памяти, видеокарты, дисков и сетевого адаптера. Отображается текущая температура, степень загрузки, текущая скорость и ряд параметров, специфичных для типа устройства.

Сайдбар полностью настраивается внешне. Цвет, размер, позиция на экране, содержащаяся информация, сигнализация о превышении допустимых параметров — все прекрасно подстраивается под предпочтения пользователя. Кроме самой панели, программа включает раздел с графиками, в котором наглядно демонстрируется кривая параметров.