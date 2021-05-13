NZXT CAM — инструмент для мониторинга основных компонентов системы, а также настройки некоторых устройств. Выпускается под маркой NZXT — известного разработчика корпусов и систем охлаждения. В первую очередь, можно посоветовать скачать NZXT CAM геймерам, которым адресована и сама программа и большинство аппаратных устройств разработчика. Разработчики так и называют свою программу: "лучшее приложение для мониторинга игрового компьютера".

Средства мониторинга NZXT CAM отображают текущую нагрузку на систему — процессор, память, видео, накопитель, сеть и процессы операционной системы. Современно оформленный интерфейс наглядно демонстрирует ключевые показатели (например, температура, частота, скорость вращения вентилятора и текущая загрузка), а дополнительные меню предоставляют более развернутую информацию и статистику.

Интерфейс NZXT CAM Подробная информация Настройки и режим мини

Полезной функцией NZXT CAM является возможность отображения панели с выбранными параметрами системы поверх окон. Оверлей работает с играми и полезен для отслеживания нагрузки прямо во время игрового процесса. Кроме возможности отображения тех же датчиков, что и основной интерфейс программы, поддерживается отображение текущего FPS (количества кадров в секунду), что вообще замечательно и полезно. Также в программе предусмотрен мини-режим — схожая функция, но рассчитанная на отображение информации не в игре, а на рабочем столе. Оба панели могут быть настроены — можно изменить отображаемые датчики и оформление.

NZXT CAM позволяет осуществлять настройку некоторых устройств: управление подсветкой совместимых устройства, изменение некоторых параметров видеокарты (разгон), управление охлаждением и питанием. Для этого устройства должны быть совместимы с программой.

В CAM есть система профилей (набор настроек), которые могут быть активированы как вручную, так и привязаны к определенным процессам. Например, профиль может быть привязан к игре и иметь особенные настройки, актуальные только для нее. Например, можно повысить скорость вращения вентиляторов при запуске игры или снизить интенсивность подсветки устройств в ночные часы.