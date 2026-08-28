Hard Disk Sentinel — мощная программа для мониторинга и обслуживания носителей информации. Позволяет отслеживать состояние HDD и SSD и избежать утраты данных из-за возможных проблем. Hard Disk Sentinel мониторит состояние накопителей в реальном времени и сигнализирует пользователю обо всех событиях.

Программа предоставляет полную информацию о характеристиках носителей и их текущем состоянии, подробные данные о температуре, полную SMART-информацию, отображает текущие операции и прочее. Поддерживается широкий спектр типов носителей: HDD, SSD, SSHD (гибридные), NVM SSD, различные RAID, microSD, NAS и прочие, самые разные, накопители.

Hard Disk Sentinel работает в фоновом режиме и следит за состоянием накопителей через SMART-информацию диска. Программа сразу заметит повышение температуры, износ, сбои и прочие неприятности и, в случае любых отклонений, сигнализирует пользователю об обнаруженной проблеме.

В программе имеется богатый набор настроек, что позволит сделать работу с ней максимально удобной. Там есть настройки пороговых значений различных параметров, разные типы оповещений, богатые настройки ведения отчетности, установки смещения числового значения, предустановки параметров и многое другое. Конечно же программа ведёт статистику всех зарегистрированных параметров. Программа содержит описание всех параметров диска и позволит разобраться в предоставляемой информации.

Hard Disk Sentinel подойдёт как для домашних пользователей, так и для администраторов. Для загрузки доступно 3 версии — посмотрите таблицу сравнения функциональности версий.

Для свободной загрузки предлагается пробная версия Hard Disk Sentinel, которая проработает 30 дней.