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Hard Disk Sentinel

6.40.4

Скачать программу для мониторинга и обслуживания носителей информации

Пробная версия Windows

Скачать Hard Disk Sentinel

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Hard Disk Sentinel — мощная программа для мониторинга и обслуживания носителей информации. Позволяет отслеживать состояние HDD и SSD и избежать утраты данных из-за возможных проблем. Hard Disk Sentinel мониторит состояние накопителей в реальном времени и сигнализирует пользователю обо всех событиях.

Программа предоставляет полную информацию о характеристиках носителей и их текущем состоянии, подробные данные о температуре, полную SMART-информацию, отображает текущие операции и прочее. Поддерживается широкий спектр типов носителей: HDD, SSD, SSHD (гибридные), NVM SSD, различные RAID, microSD, NAS и прочие, самые разные, накопители.

Hard Disk Sentinel работает в фоновом режиме и следит за состоянием накопителей через SMART-информацию диска. Программа сразу заметит повышение температуры, износ, сбои и прочие неприятности и, в случае любых отклонений, сигнализирует пользователю об обнаруженной проблеме.

В программе имеется богатый набор настроек, что позволит сделать работу с ней максимально удобной. Там есть настройки пороговых значений различных параметров, разные типы оповещений, богатые настройки ведения отчетности, установки смещения числового значения, предустановки параметров и многое другое. Конечно же программа ведёт статистику всех зарегистрированных параметров. Программа содержит описание всех параметров диска и позволит разобраться в предоставляемой информации.

Hard Disk Sentinel подойдёт как для домашних пользователей, так и для администраторов. Для загрузки доступно 3 версии — посмотрите таблицу сравнения функциональности версий.

Для свободной загрузки предлагается пробная версия Hard Disk Sentinel, которая проработает 30 дней.

Интерфейс Hard Disk Sentinel
Интерфейс Hard Disk Sentinel
Температура
Температура
SMART
SMART

Что нового в последних версиях Hard Disk Sentinel:

Список изменений для версии 6.30 будет доступен позже.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Hard Disk Sentinel

Ф топку. Есть куча бесплатных утилит на эту тему.

Автор: Somebody22.10.2024

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