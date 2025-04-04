Fan Control — единый интерфейс для управления всеми вентиляторами системы. Несложный, но функциональный инструмент, не требующий установки. Можно скачать Fan Control для Windows.

Fan Control отображает полную информацию обо всех вентиляторах системы, позволяет осуществлять их настройку и вести статистику работы. Поддерживается железо любого типа: кулеры процессоров, различные системы охлаждения, вентиляторы материнской платы (в том числе и подключаемые), охлаждение видеокарты, вентилятор блока питания, корпусные вентиляторы и прочие.

Интерфейс Fan Control

Программа имеет современный интерфейс, поддерживающий скины оформления. Там есть удобный мастер пошаговой настройки, система профилей (между которыми можно переключаться), подробная статистика всех данных с графиками и множество настроек. Также стоит отметить высокую скорость работы и низкое потребление ресурсов.

Важно, что Fan Control поддерживает плагины, расширяющие функциональность программы. На ГитХаб достаточно готовых решений, а ряд самых популярных перечислены на странице проекта.