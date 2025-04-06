CrystalMark Retro — инструмент для тестирования компьютера. Программа вышла из под компилятора разработчиков популярнейших инструментов для работы с носителями информации — теста CrystalDiskMark и информационной утилиты CrystalDiskInfo.

CrystalMark Retro — новый, но не современный тест. Он построен на основе CrystalMark 2004, который вышел ровно 20 лет назад, от которого отличается поддержкой современных технологий (64-бит, многоядерные процессоры и прочее). Подход к тестированию остался прежний. Отсюда и приставка Retro в названии программы.

Программа позволяет тестировать процессор, видеосистему (2D — GDI и 3D — Open CL) и накопители информации. Для каждой подсистемы есть несколько отдельных тестов, в том числе и набор демо-сцен для графики. Тесты могут быть запущены все вместе и пройдут поочередно или любой отдельно.

CrystalMark Retro работает во всех операционных системах, начиная с Windows XP и заканчивая Windows 11. Установщик не поддерживает Windows XP и для работы в этой операционной системе нужно использовать Portable-версию.