CrystalDiskMark — маленькая программа для тестирования производительности носителей информации HDD и SSD. Разрабатывается автором известной информационной утилиты CrystalDiskInfo.

Это очень простой и доступный инструмент: тестовое задание заключается в обработке операций чтения и записей данных, замер скорости, которых и дает итоговый результат, который отображает производительность и может быть использован для сравнения. Пользователю доступны такие настройки, как количество тестовых операций (в итоге программа выдаст средний показатель), а также размер объема тестовых данных.

Интерфейс CrystalDiskMark Выбор размера тестовых данных Настройки

CrystalDiskMark бесплатна, не требует установки на компьютер, поддерживает любые диски и работает во всех версиях Windows от XP до 10.