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CrystalDiskMark

7.0.0

Скачать программу для тестирования HDD и SSD

Скачать CrystalDiskMark

CrystalDiskMark — маленькая программа для тестирования производительности носителей информации HDD и SSD. Разрабатывается автором известной информационной утилиты CrystalDiskInfo.

Это очень простой и доступный инструмент: тестовое задание заключается в обработке операций чтения и записей данных, замер скорости, которых и дает итоговый результат, который отображает производительность и может быть использован для сравнения. Пользователю доступны такие настройки, как количество тестовых операций (в итоге программа выдаст средний показатель), а также размер объема тестовых данных.

Скриншот CrystalDiskMark 1
Интерфейс CrystalDiskMark
Скриншот CrystalDiskMark 2
Выбор размера тестовых данных
Скриншот CrystalDiskMark 3
Настройки

CrystalDiskMark бесплатна, не требует установки на компьютер, поддерживает любые диски и работает во всех версиях Windows от XP до 10.

Что нового в CrystalDiskMark 7.0.0:

  • Интерфейс переведен с HTML+CSS на GDI+.
  • Добавлена настройка отображения размера данных (MB/s, GB/s, IOPS, μs).
  • В тесте Sequential Benchmark размер блоков повышен с 128 КБ до 1 Мб.
  • Предприняты изменения в тестах.
  • Добавлены профили тестирования Peak и Real World, а также их комбинации (Mix).
  • Добавлены настройки шрифта интерфейса программы.
  • Теперь программа запускается с правами администратора. Это нужно для повышения производительности.
  • Добавлена поддержка архитектуры ARM64.
  • Теперь установщик CrystallDiskMark работает в операционных системах не старше Windows Vista. Для использования программы в Windows XP/2003 нужно пользоваться дистрибутивом, распространяемой в архиве.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 01.11.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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