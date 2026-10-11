CrystalDiskInfo — бесплатная утилита, предоставляющая широкие данные о носителях информации: HDD, SSD, а также внешних дисках, подключенных по USB. Программа позволяет следить за текущим состоянием дисков, а удобные датчики в понятной форме отображают их текущий статус.

Программа дает исчерпывающую информацию о всех параметрах дисков: название модели, объем, температура, интерфейс подключения, скорость, размер буфера и многое другое. Конечно, CrystalDiskInfo отображает полную SMART-информацию, предоставляемую диском. Также в программе есть удобный график, наглядно отображающий изменения множества параметров и помогает проследить состояние на протяжении определенного промежутка времени.

Кроме общей информации, CrystalDiskInfo включает функцию управления AAM подавление шума) и APM (энергосбережение), а также поддерживает оповещения пользователя о событиях через иконку с трее. Администраторам понравится дополнительная функция оповещения об изменениях на почту, что позволит контролировать состояние дисков удаленно и своевременно узнавать о нештатных ситуациях.

CrystalDiskInfo поддерживает работу с любыми HDD/SSD и совместима со всеми версиями операционной системы Windows от XP до 11.