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CrystalDiskInfo

9.9.3

Скачать бесплатную программу, предоставляющую широкие данные о HDD и SSD

Open Source Windows

Скачать CrystalDiskInfo

ВЫБОР ВЕРСИИ

CrystalDiskInfo — бесплатная утилита, предоставляющая широкие данные о носителях информации: HDD, SSD, а также внешних дисках, подключенных по USB. Программа позволяет следить за текущим состоянием дисков, а удобные датчики в понятной форме отображают их текущий статус.

Программа дает исчерпывающую информацию о всех параметрах дисков: название модели, объем, температура, интерфейс подключения, скорость, размер буфера и многое другое. Конечно, CrystalDiskInfo отображает полную SMART-информацию, предоставляемую диском. Также в программе есть удобный график, наглядно отображающий изменения множества параметров и помогает проследить состояние на протяжении определенного промежутка времени.

Кроме общей информации, CrystalDiskInfo включает функцию управления AAM подавление шума) и APM (энергосбережение), а также поддерживает оповещения пользователя о событиях через иконку с трее. Администраторам понравится дополнительная функция оповещения об изменениях на почту, что позволит контролировать состояние дисков удаленно и своевременно узнавать о нештатных ситуациях.

CrystalDiskInfo поддерживает работу с любыми HDD/SSD и совместима со всеми версиями операционной системы Windows от XP до 11.

Скриншот CrystalDiskInfo 1
Интерфейс CrystalDiskInfo
Скриншот CrystalDiskInfo 2
График
Скриншот CrystalDiskInfo 3
Настройки

Что нового в последних версиях CrystalDiskInfo:

Что нового в CrystalDiskInfo 9.9.2

  • Улучшена поддержка корпоративных Samsung SSD.
  • Оптимизирован интерфейс для работы на экранах с высоким DPI.
  • Обновлены некоторые локализации.
  • Исправлено ложное определение массивов AMD RC2 RAID как FAKE.
  • Исправлено ложное определение SAMSUNG SSD под AMD RAIDXPERT2.

Что нового в CrystalDiskInfo 9.9.0

  • Добавлена метка [FAKE] для поддельных SSD от Samsung.
  • Добавлена поддержка JMicron JMS59x.
  • Улучшена безопасность процесса загрузки DLL.
  • Исправлена некорректная работа JMS586 New.

Обновление CrystalDiskInfo 9.8.0 удаляет “CrystalMark Inc.” из уведомления об авторских правах, обновляет локализации и исправляет ошибки.

Что нового в CrystalDiskInfo 9.7.0

  • Добавлена информация о владельце авторских прав — CrystalMark Inc. Также добавлена подпись кода за авторством CrystalMark Inc.
  • Обновлена главная библиотека (Project Priscilla).
  • Добавлены/обновлены темы оформления AoiLight~TenmuShinryuusai / AoiLightAnimalEars~TenmuShinryuusai / AoiDark~TenmuShinryuusai / AoiDarkAnimalEars~TenmuShinryuusai theme [Aoi Edition].
  • Добавлены/обновлены темы ShizukuLight~TenmuShinryuusai / ShizukuLightAnimalEars~TenmuShinryuusai / ShizukuDark~TenmuShinryuusai / ShizukuDarkAnimalEars~TenmuShinryuusai theme [Shizuku Edition].
  • Обновлена португальская локализация.

Что нового в CrystalDiskInfo 9.6.0

  • Добавлена поддержка Phison USB-NVMe.
  • Добавлена опция скрытия RAID — Hide RAID volume.
  • Обновлен компонент Priscilla.
  • Обновлены локализации.
  • Исправлены проблемы с файлами.
  • Исправлены проблемы поддержки JMicron USB-NVMe.

Что нового в CrystalDiskInfo 9.5.0

  • Поддержка темного режима для меню.
  • Улучшена поддержка Realtek RTL9220DP, Buffalo SSD-SCTU3A, Toshiba HDD, Улучшена поддержка JMicron JMS586 (Beta).
  • Обновление Core Library (Project Priscilla).
  • Обновлены локализации.

Что нового в CrystalDiskInfo 9.3.0

  • Добавлена поддержка JMicron JMS586 (Alpha).
  • Улучшена поддержка Silicon Motion SATA SSD.

Обновление CrystalDiskInfo 9.2.0 исправляет ошибки и обновляет локализации.

Что нового в CrystalDiskInfo 9.0.0

  • Добавлена поддержка RAID-контроллеров Intel VROC.
  • Добавлена поддержка контроллеров JMicron USB RAID (JMB39x/JMS56x).
  • Реализована блокировка JMicron JMS583 во избежание конфликта с другими программами для анализы системы (например, с программой SIV).
  • Добавлена поддержка носителей Sandisk/WD CloudSpeed Gen. II SSD.
  • Добавлена поддержка 16-ти новых носителей информации.
  • Добавлена возможность сортировки дисков по букве.
  • Улучшена поддержка носителей Intel RST NVM.
  • Улучшена поддержка SATA SSD Hanye-Q55.
  • Исправлены проблемы с Phison SATA SSD.
  • Обновлены все локализации.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о CrystalDiskInfo

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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