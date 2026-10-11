CrystalDiskInfo — бесплатная утилита, предоставляющая широкие данные о носителях информации: HDD, SSD, а также внешних дисках, подключенных по USB. Программа позволяет следить за текущим состоянием дисков, а удобные датчики в понятной форме отображают их текущий статус.
Программа дает исчерпывающую информацию о всех параметрах дисков: название модели, объем, температура, интерфейс подключения, скорость, размер буфера и многое другое. Конечно, CrystalDiskInfo отображает полную SMART-информацию, предоставляемую диском. Также в программе есть удобный график, наглядно отображающий изменения множества параметров и помогает проследить состояние на протяжении определенного промежутка времени.
Кроме общей информации, CrystalDiskInfo включает функцию управления AAM подавление шума) и APM (энергосбережение), а также поддерживает оповещения пользователя о событиях через иконку с трее. Администраторам понравится дополнительная функция оповещения об изменениях на почту, что позволит контролировать состояние дисков удаленно и своевременно узнавать о нештатных ситуациях.
CrystalDiskInfo поддерживает работу с любыми HDD/SSD и совместима со всеми версиями операционной системы Windows от XP до 11.
Что нового в последних версиях CrystalDiskInfo:
Что нового в CrystalDiskInfo 9.9.2
- Улучшена поддержка корпоративных Samsung SSD.
- Оптимизирован интерфейс для работы на экранах с высоким DPI.
- Обновлены некоторые локализации.
- Исправлено ложное определение массивов AMD RC2 RAID как FAKE.
- Исправлено ложное определение SAMSUNG SSD под AMD RAIDXPERT2.
Что нового в CrystalDiskInfo 9.9.0
- Добавлена метка [FAKE] для поддельных SSD от Samsung.
- Добавлена поддержка JMicron JMS59x.
- Улучшена безопасность процесса загрузки DLL.
- Исправлена некорректная работа JMS586 New.
Обновление CrystalDiskInfo 9.8.0 удаляет “CrystalMark Inc.” из уведомления об авторских правах, обновляет локализации и исправляет ошибки.
Что нового в CrystalDiskInfo 9.7.0
- Добавлена информация о владельце авторских прав — CrystalMark Inc. Также добавлена подпись кода за авторством CrystalMark Inc.
- Обновлена главная библиотека (Project Priscilla).
- Добавлены/обновлены темы оформления AoiLight~TenmuShinryuusai / AoiLightAnimalEars~TenmuShinryuusai / AoiDark~TenmuShinryuusai / AoiDarkAnimalEars~TenmuShinryuusai theme [Aoi Edition].
- Добавлены/обновлены темы ShizukuLight~TenmuShinryuusai / ShizukuLightAnimalEars~TenmuShinryuusai / ShizukuDark~TenmuShinryuusai / ShizukuDarkAnimalEars~TenmuShinryuusai theme [Shizuku Edition].
- Обновлена португальская локализация.
Что нового в CrystalDiskInfo 9.6.0
- Добавлена поддержка Phison USB-NVMe.
- Добавлена опция скрытия RAID — Hide RAID volume.
- Обновлен компонент Priscilla.
- Обновлены локализации.
- Исправлены проблемы с файлами.
- Исправлены проблемы поддержки JMicron USB-NVMe.
Что нового в CrystalDiskInfo 9.5.0
- Поддержка темного режима для меню.
- Улучшена поддержка Realtek RTL9220DP, Buffalo SSD-SCTU3A, Toshiba HDD, Улучшена поддержка JMicron JMS586 (Beta).
- Обновление Core Library (Project Priscilla).
- Обновлены локализации.
Что нового в CrystalDiskInfo 9.3.0
- Добавлена поддержка JMicron JMS586 (Alpha).
- Улучшена поддержка Silicon Motion SATA SSD.
Обновление CrystalDiskInfo 9.2.0 исправляет ошибки и обновляет локализации.
Что нового в CrystalDiskInfo 9.0.0
- Добавлена поддержка RAID-контроллеров Intel VROC.
- Добавлена поддержка контроллеров JMicron USB RAID (JMB39x/JMS56x).
- Реализована блокировка JMicron JMS583 во избежание конфликта с другими программами для анализы системы (например, с программой SIV).
- Добавлена поддержка носителей Sandisk/WD CloudSpeed Gen. II SSD.
- Добавлена поддержка 16-ти новых носителей информации.
- Добавлена возможность сортировки дисков по букве.
- Улучшена поддержка носителей Intel RST NVM.
- Улучшена поддержка SATA SSD Hanye-Q55.
- Исправлены проблемы с Phison SATA SSD.
- Обновлены все локализации.
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