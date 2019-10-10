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CrystalDiskInfo

8.3.1

Скачать бесплатную программу, предоставляющую широкие данные о HDD и SSD

Скачать CrystalDiskInfo

CrystalDiskInfo — бесплатная утилита, предоставляющая широкие данные о носителях информации: HDD, SSD, а также внешних дисках, подключенных по USB. Программа позволяет следить за текущим состоянием дисков, а удобные датчики в понятной форме отображают их текущий статус.

Программа дает исчерпывающую информацию о всех параметрах дисков: название модели, объем, температура, интерфейс подключения, скорость, размер буфера и многое другое. Конечно, CrystalDiskInfo отображает полную SMART-информацию, предоставляемую диском. Также в программе есть удобный график, наглядно отображающий изменения множества параметров и помогает проследить состояние на протяжении определенного промежутка времени.

Скриншот CrystalDiskInfo 1
Интерфейс CrystalDiskInfo
Скриншот CrystalDiskInfo 2
График
Скриншот CrystalDiskInfo 3
Настройки

Кроме общей информации, CrystalDiskInfo включает функцию управления AAM подавление шума) и APM (энергосбережение), а также поддерживает оповещения пользователя о событиях через иконку с трее. Администраторам понравится дополнительная функция оповещения об изменениях на почту, что позволит контролировать состояние дисков удаленно и своевременно узнавать о нештатных ситуациях.

CrystalDiskInfo поддерживает работу с любыми HDD/SSD и совместима со всеми версиями операционной системы Windows от XP до 10.

Что нового в CrystalDiskInfo 8.3.1:

  • Улучшена поддержка ACS-4.
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 10.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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