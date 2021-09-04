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Belarc Advisor

11

Скачать программу для создания отчета о железе, софте, сети и безопасности

Бесплатно Windows
Скачать Belarc Advisor

Belarc Advisor — старая и уважаемая программа для анализа конфигурации компьютера и его основных настроек.

Belarc Advisor анализирует систему и создает подробный отчет об аппаратной составляющей, программах, параметрах сети и системе безопасности. Не имеет собственного интерфейса — после запуска происходит процесс проверки системы, после чего выдается подробный отчет в окне веб-браузера и сохраняется в обыкновенном HTML-файле. Функций тестирования или мониторинга не предусмотрено.

Важным является отчет об установленных с в системе и недостающих обновлениях безопасности для операционной системы Windows и ключевых ее компонентов. Помимо прочего, Belarc Advisor дает ссылки на недостающие обновления, что позволяет быстренько исправить прорехи в безопасности системы, загрузив патчи с сайта Microsoft. Благодаря вышеописанной особенности, программа явится добрым помощником всякому администратору.

Программа работает во всех современных версиях операционной системы WIndows: 11, 10, 2016, 8.1, 2012 R2, 8, 2012, 7, 2008 R2, Vista, 2008, 2003 SP2, XP SP3.

Что нового в Belarc Advisor 11:

Исправлены ошибки.

Скриншот Belarc Advisor 1 Скриншот Belarc Advisor 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 04.09.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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