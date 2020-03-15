nomacs — бесплатный полнофункциональный просмотрщик графических изображений. Кроссплатформенный и с открытыми исходными кодами, что является значительным преимуществом перед прочими программами такого рода.

nomacs вполне удовлетворит самую широкую аудиторию — быстрый и функциональный, с массой дополнительных удобств. Программа позволяет просматривать любые графические изображения во всех популярных форматах (в том числе RAW многих камер и PSD). Кроме обычного режима просмотра, в nomacs предусмотрен и ряд прочих, в том числе и обзор директорий в режиме миниатюр. Этот графический вьювер имеет простой и удобный интерфейс, обеспечивает быстрое переключение между просматриваемым изображениями (поддерживается кэширование), содержит информационные виджеты с основными техническими данными изображения и включает несложные дополнительные инструменты для большего удобства (например, поиск с фильтрацией, режим пакетной обработки и инструменты коррекции).

В nomacs есть базовые функции для коррекции фотографий и изменения таких параметров, как яркость, контраст, насыщенность, гамма, оттенок и некоторых других. Кроме того предусмотрена функция автоматической коррекции. Также есть возможность сравнения откорректированного изображения с оригиналом. Ну и, конечно же, предусмотрены инструменты для обрезки, изменения размера и конвертирования изображений в различные форматы.

Интерфейс nomacs Просмотр изображений Инструменты коррекции

В общем и целом, программа производит впечатление простого, быстрого, но вполне функционального инструмента, который будет отличной альтернативой стандартным инструментам операционной системы для просмотра изображений.

Можно скачать nomacs для Windows, GNU/Linux и некоторых других десктопных операционных систем. Программа полностью бесплатна для частного и коммерческого использования и имеет открытые исходные коды под лицензией GPL 3.