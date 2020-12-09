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ImageGlass

8.0

Скачать быстрый просмотрщик графики

Open Source Windows
Скачать ImageGlass

ImageGlass — простой и быстрый инструмент для просмотра графических изображений. Привлекательная замена стандартному просмотрщику графики операционной системы Windows - более быстрый и с дополнительными функциями. Свободный проект, распространяемый, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

У ImageGlass простой и минималистичный интерфейс с поддержкой тем оформления. Стандартный режим — просмотр с панелью эскизов изображений текущей папки в нижней части экрана. Также есть множество функций масштабирования и подгонки размера окна под изображение.

ImageGlass умеет просматривать изображения в более чем 70-ти популярных графических форматах. Кроме JPG, GIF, PNG, позволяет открывать и просматривать HEIC (HEIF), WEBP, PSD и RAW многих камер. А еще программа позволяет просматривать и масштабировать векторные изображения.

Интерфейс ImageGlass
Интерфейс ImageGlass
Опции масштабирования
Опции масштабирования
Настройки
Настройки

Как обычно, кроме функций просмотра изображений, программа включает набор инструментов для их мелкого редактирования. Обрезка, устранение эффекта красных глаз, наложение несложных эффектов и прочее в таком духе. Кроме того, ImageGlass позволяет конвертировать одни форматы изображений в другие.

Можно посоветовать ImageGlass пользователям, нуждающимся в простом и быстром инструменте для просмотра фоток и прочих картинок.

Что нового в ImageGlass 8.0:

  • Добавлена поддержка форматов AVIF, JP2, CR3 и HEIF.
  • Добавлен инструмент для работы с метаданными EXIF.
  • Добавлена возможность покадрового просмотра анимированных GIF в инструменте покадровой навигации.
  • Повышена скорость работы с RAW.
  • Расширена настройка тем оформления.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 09.12.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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