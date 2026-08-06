ImageGlass — простой и быстрый инструмент для просмотра графических изображений. Привлекательная замена стандартному просмотрщику графики операционной системы Windows - более быстрый и с дополнительными функциями. Свободный проект, распространяемый, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

У ImageGlass простой и минималистичный интерфейс с поддержкой тем оформления. Стандартный режим — просмотр с панелью эскизов изображений текущей папки в нижней части экрана. Также есть множество функций масштабирования и подгонки размера окна под изображение.

ImageGlass умеет просматривать изображения в более чем 70-ти популярных графических форматах. Кроме JPG, GIF, PNG, позволяет открывать и просматривать HEIC (HEIF), WEBP, PSD и RAW многих камер. А еще программа позволяет просматривать и масштабировать векторные изображения.

Как обычно, кроме функций просмотра изображений, программа включает набор инструментов для их мелкого редактирования. Обрезка, устранение эффекта красных глаз, наложение несложных эффектов и прочее в таком духе. Кроме того, ImageGlass позволяет конвертировать одни форматы изображений в другие.

Можно посоветовать ImageGlass пользователям, нуждающимся в простом и быстром инструменте для просмотра фоток и прочих картинок.