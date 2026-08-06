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ImageGlass

9.6.1

Скачать быстрый просмотрщик графики

Open Source Windows

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ImageGlass — простой и быстрый инструмент для просмотра графических изображений. Привлекательная замена стандартному просмотрщику графики операционной системы Windows - более быстрый и с дополнительными функциями. Свободный проект, распространяемый, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

У ImageGlass простой и минималистичный интерфейс с поддержкой тем оформления. Стандартный режим — просмотр с панелью эскизов изображений текущей папки в нижней части экрана. Также есть множество функций масштабирования и подгонки размера окна под изображение.

ImageGlass умеет просматривать изображения в более чем 70-ти популярных графических форматах. Кроме JPG, GIF, PNG, позволяет открывать и просматривать HEIC (HEIF), WEBP, PSD и RAW многих камер. А еще программа позволяет просматривать и масштабировать векторные изображения.

Как обычно, кроме функций просмотра изображений, программа включает набор инструментов для их мелкого редактирования. Обрезка, устранение эффекта красных глаз, наложение несложных эффектов и прочее в таком духе. Кроме того, ImageGlass позволяет конвертировать одни форматы изображений в другие.

Можно посоветовать ImageGlass пользователям, нуждающимся в простом и быстром инструменте для просмотра фоток и прочих картинок.

Интерфейс ImageGlass
Интерфейс ImageGlass
Опции масштабирования
Опции масштабирования
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях ImageGlass:

Что нового в ImageGlass 9.2.0

  • Добавлен новый инструмент изменения размера изображений.
  • Значительно улучшен инструмент обезки 2.0.
  • В инструмент создания слайдшоу добавлена возможность установки пользовательского значения масштабирования.
  • На панель добавлена поддержка горячих клавиш для пользовательских кнопок.
  • Добавлен новый API: IG_ApplySettings(string json).
  • Обновлен Magick.NET до версии 14.2.
  • Теперь компонент WebView2 опционален.
  • Добавлена ​​поддержка автоматической сортировки новых изображений на основе порядка.
  • Удален звук всплывающего подтверждения удаления изображения.
  • Добавлена возможность установки интервала слайдшоу менее секунды.
  • Предприняты прочие улучшения.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о ImageGlass

500 mb требуется для установки на диске... Вы серьезно?

Автор: Somebody17.05.2025

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