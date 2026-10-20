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ShareX

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Скачать очень мощный инструмент для создания скриншотов

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

ShareX — простая, но очень функциональная программа для создания скриншотов. Отлично подойдёт и простым пользователям, создающим скриншоты на память, и тем, кому требуется инструмент с расширенным функционалом для систематического создания массы снимков экрана (например, вебмастерам для публикации).

Программа умеет захватывать весь экран, второй монитор, отдельное окно, определенную область, окно с прокруткой, текст (с распознанием через сторонний онлайн-сервис). Также есть функция записи анимации экрана (в видеоролик или GIF). Каждая из функций отлично продумана и включает набор настроек, помогающих выполнить даже специфическую задачу.

В ShareX есть целый набор дополнительных инструментов, в том числе редактор изображений, пипетка для получения информации о цвете, линейка, палитра, набор эффектов. Кроме того, полученные скриншоты можно легко загрузить на различные интернет-сервисы и поделиться получившейся ссылкой.

Автоматизация — важная особенность ShareX. В программе предусмотрена масса настроек для осуществления самых разнообразных действий, после создания скриншота. Программу можно настроить на самые разнообразные действия, которые будут выполняться после создания скриншота: открытие изображение в графическом редакторе, отправка на один из интернет-сервисов и многое другое. Также автоматизированы такие функции, как создание миниатюр полученных снимков и т. п.

Интерфейс ShareX
Интерфейс ShareX
Меню задач после создания скриншота
Меню задач после создания скриншота
Настройки
Настройки

Что нового в последних версиях ShareX:

Что нового в ShareX 19.0.1/19.0.2

  • Теперь автозагрузка программы по умолчанию отключена (при новой установке).
  • Добавлен ИИ-инструмент для анализа изображения (ChatGPT, Gemini, OpenRouter…).
  • Обновлен встроенный FFmpeg до версии 8.0.
  • Улучшения функций захвата области: Spotlight, перекрестие в центре области, более плавное выделение.
  • Улучшения истории изображений.
  • Добавлена новая горячая клавиша остановки автозахвата.
  • Теперь в редакторе можно вращать и отражать стикеры.
  • Исправлены ошибки.

Читайте новость: ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о ShareX

Лучшая программа для создания скриншотов. Пользуюсь на ежедневной основе. Большой набор дополнительных инструментов для редактирования и удобные горячие клавиши.

Автор: superserov03.12.2024

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