ShareX — простая, но очень функциональная программа для создания скриншотов. Отлично подойдёт и простым пользователям, создающим скриншоты на память, и тем, кому требуется инструмент с расширенным функционалом для систематического создания массы снимков экрана (например, вебмастерам для публикации).

Программа умеет захватывать весь экран, второй монитор, отдельное окно, определенную область, окно с прокруткой, текст (с распознанием через сторонний онлайн-сервис). Также есть функция записи анимации экрана (в видеоролик или GIF). Каждая из функций отлично продумана и включает набор настроек, помогающих выполнить даже специфическую задачу.

В ShareX есть целый набор дополнительных инструментов, в том числе редактор изображений, пипетка для получения информации о цвете, линейка, палитра, набор эффектов. Кроме того, полученные скриншоты можно легко загрузить на различные интернет-сервисы и поделиться получившейся ссылкой.

Автоматизация — важная особенность ShareX. В программе предусмотрена масса настроек для осуществления самых разнообразных действий, после создания скриншота. Программу можно настроить на самые разнообразные действия, которые будут выполняться после создания скриншота: открытие изображение в графическом редакторе, отправка на один из интернет-сервисов и многое другое. Также автоматизированы такие функции, как создание миниатюр полученных снимков и т. п.