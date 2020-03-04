ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Выпущен предварительный релиз крупного обновления инструмента захвата экрана ShareX.

ShareX — всемогущий набор инструментов для захвата экрана и создания скриншотов/видероликов. Включает набор всевозможных инструментов захвата экрана и массу дополнительных удобств: множество возможностей для автоматизации, редактор изображений, конвертеры, быстрая отправка скриншотов в интернет и многое другое. В общем, ShareX отлично подойдёт и простым пользователям, создающим скриншоты на память, и тем, кому требуется инструмент с расширенным функционалом для систематического создания массы снимков экрана. И да, это свободная программа, распространяемая, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

ShareX 13.1.0 — крупное обновление с массой улучшений. В эту версию добавлен конвертер видео, добавлен инструмент разделения изображений, включена масса новых удобств, реализованы новые настройки и многое другое. И без того мощнейший инструмент стал еще функциональнее — почитайте список изменений.

Интерфейс ShareX 13.1.0

Что нового в ShareX 13.1.0: