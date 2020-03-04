ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Выпущен предварительный релиз крупного обновления инструмента захвата экрана ShareX.
ShareX — всемогущий набор инструментов для захвата экрана и создания скриншотов/видероликов. Включает набор всевозможных инструментов захвата экрана и массу дополнительных удобств: множество возможностей для автоматизации, редактор изображений, конвертеры, быстрая отправка скриншотов в интернет и многое другое. В общем, ShareX отлично подойдёт и простым пользователям, создающим скриншоты на память, и тем, кому требуется инструмент с расширенным функционалом для систематического создания массы снимков экрана. И да, это свободная программа, распространяемая, в том числе, на основе открытых исходных кодов.
ShareX 13.1.0 — крупное обновление с массой улучшений. В эту версию добавлен конвертер видео, добавлен инструмент разделения изображений, включена масса новых удобств, реализованы новые настройки и многое другое. И без того мощнейший инструмент стал еще функциональнее — почитайте список изменений.
Что нового в ShareX 13.1.0:
- Добавлен новый раздел настроек темы оформления. Если активна пользовательская тема, то есть выбор между темными и светлыми предустановленными профилями цветов или возможность создания собственной темы. Также доступна опция применения темы ко всем окнам программы.
- Добавлен видеоконвертер — полноценная функция конвертирования записанных роликов. Поддерживаются следующие кодеры: H.264 / x264, H.265 / x265, VP8 (WebM), VP9 (WebM), MPEG-4 / Xvid, GIF, WebP, APNG.
- В инструмент записи экрана добавлена поддержка записи в формате VP9 (WebM).
- Добавлена возможность множественного выбора миниатюр в главном окне программы («CTRL»/«SHIFT»).
- Теперь в режиме миниатюр поддерживаются сочетания клавиш, которые ранее были доступны только в режиме отображения списком.
- В контекстное меню миниатюры добавлена настройка места отображения ее имени (сверху или снизу миниатюры).
- В меню «Задачи после захвата» добавлена новая задача «Выполнить действия».
- В редактор изображений добавлен новый эффект «Particles» (частицы, в русской локализации не переведен).
- Добавлен новый инструмент «Разделитель изображений».
- В дополнительные настройки добавлена опция «URLEncodeIgnoreEmoji», которая служит для включения использования Emoji в именах файлов. На данный момент они поддерживаются только для загрузки на Amazon S3 и Google Cloud Storage.
- Удалена опция случайного расположения водяного знака. Теперь для этого можно использовать новый эффект «Particles» (частицы).
- Добавлена поддержка многоцветового градиента для эффектов границы и фона.
- Теперь превью изображения в инструменте применения эффектов масштабируется автоматически для заполнения всей области.
- В инструмент выбора цвета «Палитра» добавлен пункт с названием цвета.
- Добавлена поддержка формата Opus, как аудиокодека FFmpeg.
- В настройки «Экспорт/Импорт» добавлена опциональная возможность включения в экспортный файл настроек и истории.
- Теперь история сохраняется как JSON вместо XML. Старая XML-история автоматически сконвертируется в новый JSON-файл.
- Теперь иконка трея отображает текущий прогресс кодирования видео, записанного инструментом записи с экрана.
- Теперь окно истории поддерживает множественное копирование.
- Добавлена поддержка выбора цвета в диалоге информации о цвете инструмента захвата области.
- Теперь в инструменте чтения QR-кода получаемая результат-ссылка кликабельна.
- Теперь выход из режима просмотра файла доступен через клавиши «Esc» и «Enter».
- На боковую панель главного окна добавлены ссылки на социальные сети (и прочие сервисы) разработчика.
- Упразднена поддержка шаринга на сервис Google+, который и сам давно упразднился.