SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана04.03.2020

ShareX 13.1.0 — крупное обновление популярного инструмента для захвата экрана

Выпущен предварительный релиз крупного обновления инструмента захвата экрана ShareX.

ShareX — всемогущий набор инструментов для захвата экрана и создания скриншотов/видероликов. Включает набор всевозможных инструментов захвата экрана и массу дополнительных удобств: множество возможностей для автоматизации, редактор изображений, конвертеры, быстрая отправка скриншотов в интернет и многое другое. В общем, ShareX отлично подойдёт и простым пользователям, создающим скриншоты на память, и тем, кому требуется инструмент с расширенным функционалом для систематического создания массы снимков экрана. И да, это свободная программа, распространяемая, в том числе, на основе открытых исходных кодов.

ShareX 13.1.0 — крупное обновление с массой улучшений. В эту версию добавлен конвертер видео, добавлен инструмент разделения изображений, включена масса новых удобств, реализованы новые настройки и многое другое. И без того мощнейший инструмент стал еще функциональнее — почитайте список изменений.

Интерфейс ShareX 13.1.0
Интерфейс ShareX 13.1.0

Что нового в ShareX 13.1.0:

  • Добавлен новый раздел настроек темы оформления. Если активна пользовательская тема, то есть выбор между темными и светлыми предустановленными профилями цветов или возможность создания собственной темы. Также доступна опция применения темы ко всем окнам программы.
  • Добавлен видеоконвертер — полноценная функция конвертирования записанных роликов. Поддерживаются следующие кодеры: H.264 / x264, H.265 / x265, VP8 (WebM), VP9 (WebM), MPEG-4 / Xvid, GIF, WebP, APNG.
  • В инструмент записи экрана добавлена поддержка записи в формате VP9 (WebM).
  • Добавлена возможность множественного выбора миниатюр в главном окне программы («CTRL»/«SHIFT»).
  • Теперь в режиме миниатюр поддерживаются сочетания клавиш, которые ранее были доступны только в режиме отображения списком.
  • В контекстное меню миниатюры добавлена настройка места отображения ее имени (сверху или снизу миниатюры).
  • В меню «Задачи после захвата» добавлена новая задача «Выполнить действия».
  • В редактор изображений добавлен новый эффект «Particles» (частицы, в русской локализации не переведен).
  • Добавлен новый инструмент «Разделитель изображений».
  • В дополнительные настройки добавлена опция «URLEncodeIgnoreEmoji», которая служит для включения использования Emoji в именах файлов. На данный момент они поддерживаются только для загрузки на Amazon S3 и Google Cloud Storage.
  • Удалена опция случайного расположения водяного знака. Теперь для этого можно использовать новый эффект «Particles» (частицы).
  • Добавлена поддержка многоцветового градиента для эффектов границы и фона.
  • Теперь превью изображения в инструменте применения эффектов масштабируется автоматически для заполнения всей области.
  • В инструмент выбора цвета «Палитра» добавлен пункт с названием цвета.
  • Добавлена поддержка формата Opus, как аудиокодека FFmpeg.
  • В настройки «Экспорт/Импорт» добавлена опциональная возможность включения в экспортный файл настроек и истории.
  • Теперь история сохраняется как JSON вместо XML. Старая XML-история автоматически сконвертируется в новый JSON-файл.
  • Теперь иконка трея отображает текущий прогресс кодирования видео, записанного инструментом записи с экрана.
  • Теперь окно истории поддерживает множественное копирование.
  • Добавлена поддержка выбора цвета в диалоге информации о цвете инструмента захвата области.
  • Теперь в инструменте чтения QR-кода получаемая результат-ссылка кликабельна.
  • Теперь выход из режима просмотра файла доступен через клавиши «Esc» и «Enter».
  • На боковую панель главного окна добавлены ссылки на социальные сети (и прочие сервисы) разработчика.
  • Упразднена поддержка шаринга на сервис Google+, который и сам давно упразднился.

Скачать ShareX 13.1.0

БесплатноРазмер: 7.1 МбОС: WindowsТестовая версия

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

Firefox 73 — обновление с глобальной настройкой масштаба и прочими улучшениями

Firefox 73 — обновление с глобальной настройкой масштаба и прочими улучшениями

Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Bandizip 7.0 — обновление архиватора с появлением платной версии и рекламным модулем

Веб-версия Google Earth стала доступна в Firefox, Edge и Opera

Opera 67 — обновление с группировкой вкладок и массой улучшений

Shotcut 20.02.17 — заметное обновление полностью бесплатного видеоредактора

Vivaldi 2.11 — обновление браузера с улучшенной функцией выноса видео

Firefox 73 — обновление с глобальной настройкой масштаба и прочими улучшениями

Total Commander 9.50 — обновление с темной темой интерфейса и массой улучшений

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64