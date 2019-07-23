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Snagit

19.1.3

Многофункциональный инструмент для создания скриншотов

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Snagit — это многофункциональный инструмент для создания скриншотов и видеороликов из любых приложений. Для этой вездесущей программы нет ситуации и режима экрана, при котором ей не удалось бы создать скриншот или записать видеоролик.

Snagit умеет создавать снимки экрана в различных ситуациях и при различных режимах экрана. Захват всего экрана, определенного окна, отдельной области, панорамы, окна со скроллом. Там есть целый набор особенных режимов, которые редки в программах такого толка: захват области в режиме «Freehand» (выделение области произвольной формой), одновременный захват нескольких участков экрана, захват определенного объекта и т. п. Создание снимка можно разделить на несколько этапов: захват, редактирование и сохранение, а можно все автоматизировать, благодаря ряду настроек. Полученные скриншоты можно сохранять во всех популярных форматах, в том числе и в PSD.

Интересной особенностью является функция записи видео. Программа способна записывать все происходящее на экране в обычный видеоролик. Это может быть полезно для создания обучающих видео и тому подобных материалов.

В общем, Snagit значительно более функционален, чем конкуренты. Программа существует 20 (!) лет, на протяжении которых постоянно развивалась и оттачивалась. Тут есть масса дополнительных удобств: система профилей для разных ситуаций, возможность выставить задержку времени перед снимком, возможность автоматического добавления эффектов или водяных знаков на скриншоты, функция отправки полученного изображения в различные программы и интернет-сервисы, и множество прочих удобств. Конечно же в программе есть свой собственный редактор с рядом инструментов для ретуши изображения, наложения эффектов и просто редактирования.

Программа платная. Если пользователю необходим предоставляемый программой функционал, то она того стоит (хотя, 50 USD кажется не очень то низкой ценой). Всем прочим можно посоветовать простой и бесплатный Greenshot.

Что нового в Snagit 19.1.3:

  • Удалена поддержка формирования, больше не работающих, коротких ссылок вида goo.gl. Уже созданные ссылки будут работать как и прежде.
  • Обновлена регистрация в системе встроенного кодека GIF, чтобы препятствовать его изменению системой обновления Windows.
  • Повышена стабильность при записи долгих сессий веб-камеры.
  • Включена функция захвата текста при работе с облачными виртуальными машинами (Amazon и Azure).
  • Исправлены ошибки.
Скриншот Snagit 1 Скриншот Snagit 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 23.07.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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