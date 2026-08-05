XnConvert — бесплатный инструмент для пакетного конвертирования форматов графических изображений и мелкого редактирования. Разрабатывается автором популярнейшего графического вьювера XnView. Можно скачать XnConvert для Windows и GNU/Linux.

XnConvert позволяет конвертировать графические форматы один в другой — поддерживаются все популярные форматы, в том числе и RAW многих фотокамер. Всего поддерживается 70 графических форматов и около 500 различных расширений файлов.

Кроме изменения формата, в XnConvert присутствует около 80-ти различных действий, среди которых наложение фильтров и эффектов, редактирование метаданных, изменение размера, обрезка, изменение цвета и яркости, добавление водяных знаков и многое другое. Пользователю доступно создание прессетов — сохранение параметров преобразования для их применения в будущем.

Программа полностью бесплатна (только для домашнего использования) и не содержит никакой рекламы.