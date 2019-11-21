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XnConvert

1.82

Скачать бесплатный графический конвертер для пакетной обработки

Скачать XnConvert

XnConvert — бесплатный инструмент для пакетного конвертирования форматов графических изображений и мелкого редактирования. Разрабатывается автором популярнейшего графического вьювера XnView.

XnConvert позволяет конвертировать графические форматы один в другой — поддерживаются все популярные форматы, в том числе и RAW многих фотокамер. Всего поддерживается 70 графических форматов и около 500 различных расширений файлов.

Интерфейс XnConvert
Интерфейс XnConvert
Список действий
Список действий
Выходные данные
Выходные данные

Кроме изменения формата, в XnConvert присутствует около 80-ти различных действий, среди которых наложение фильтров и эффектов, редактирование метаданных, изменение размера, обрезка, изменение цвета и яркости, добавление водяных знаков и многое другое. Пользователю доступно создание прессетов — сохранение параметров преобразования для их применения в будущем.

Можно скачать XnConvert для Windows и GNU/Linux. Она полностью бесплатна и не содержит никакой рекламы.

Что нового в XnConvert 1.82:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 21.11.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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