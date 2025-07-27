Greenshot — это замечательная программа для создания скриншотов. Замечательна своей простотой, удобством и бесплатностью.

Именно этот инструмент для создания снимков экрана подойдет большинству пользователей. Программа умеет создавать скриншоты всего экрана, отдельного окна или определенной пользователем области. Тут нет избыточной функциональности, которой может гордиться SnagIt, и которая вряд ли понадобится рядовому пользователю. Greenshot обязательно понравится тем пользователям, кому нужно создавать скриншоты с максимальной простотой.

Однако, это не значит, что программе приходится жертвовать функциональностью — все что нужно в ней есть. Это и несколько удобств, типа захвата окна из списка, и встроенный редактор изображений, и ряд полезных опций для настройки программы под себя, и целый набор полезных мелочей.

Greenshot тихонько сидит в трее и реагирует как на горячие клавиши, так и на прямое обращение, через иконку. После создания скриншота, его можно отослать в ряд популярных приложений для дальнейшей работы и даже отредактировать в скромном графическом редакторе, который есть в программе.