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Greenshot

1.3.296

Простая и удобная программа для создания скриншотов

Open Source Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Greenshot — это замечательная программа для создания скриншотов. Замечательна своей простотой, удобством и бесплатностью.

Именно этот инструмент для создания снимков экрана подойдет большинству пользователей. Программа умеет создавать скриншоты всего экрана, отдельного окна или определенной пользователем области. Тут нет избыточной функциональности, которой может гордиться SnagIt, и которая вряд ли понадобится рядовому пользователю. Greenshot обязательно понравится тем пользователям, кому нужно создавать скриншоты с максимальной простотой.

Однако, это не значит, что программе приходится жертвовать функциональностью — все что нужно в ней есть. Это и несколько удобств, типа захвата окна из списка, и встроенный редактор изображений, и ряд полезных опций для настройки программы под себя, и целый набор полезных мелочей.

Greenshot тихонько сидит в трее и реагирует как на горячие клавиши, так и на прямое обращение, через иконку. После создания скриншота, его можно отослать в ряд популярных приложений для дальнейшей работы и даже отредактировать в скромном графическом редакторе, который есть в программе.

Скриншот Greenshot 1 Скриншот Greenshot 2 Скриншот Greenshot 3

Что нового в последних версиях Greenshot:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Greenshot

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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