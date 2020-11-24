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ON1 Photo RAW

2021 15.0.1

Скачать профессиональный фоторедактор

Пробная версия Windows
Скачать ON1 Photo RAW

ON1 Photo RAW — популярная программа для обработки и каталогизации фотографий, которая адресована широкой аудитории пользователей. Разработчики говорят, что их софт — это программа от фотографов для фотографов и они понимают, что нужно пользователю.

ON1 Photo RAW является довольно мощным фоторедактором и позволит осуществить коррекцию изображения профессионального качества. Для этого присутствует масса традиционных инструментов изменения параметров изображения, которые позволят осуществить коррекцию недочетов или осуществить творческий замысел, приукрасив фотографию. Мощный движок, инструменты маскирования, наложения фокуса, создания панорам, различные эффекты, слои, поддержка HDR и многое другое. В составе есть множество пресетов, фильтры, маски, LUT-таблицы для цветокоррекции. Продвинутым пользователям понравится ручная настройка, а любителям подойдут готовые пресеты.

Интерфейс ON1 Photo RAW
Интерфейс ON1 Photo RAW
Инструменты фотокоррекции
Инструменты фотокоррекции
Фильтры
Фильтры

ON1 Photo RAW поддерживает RAW-форматы более 800-т камер. Также поддерживаются такие форматы как JPEG, TIF, PSD, PSB, PNG и DNG.

У ON1 Photo RAW симпатичный, современный интерфейс, в духе софта для Mac OS для которой изначально и разрабатывалась эта программа. Выглядит насыщенным различными функциями, но не производит впечатления перегруженного, что нередко случается с подобными программами. Доступ к основным разделам самоочевиден и работа с программой не должна вызвать серьезные трудности даже на этапе знакомства.

А еще ON1 Photo RAW может работать в связке с другими программами — в качестве плагина для Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop Elements, Affinity Photo, Apple Photos, Corel Paintshop Pro. В ближайшем будущем обещана совместимость и с популярным фоторедактором Capture One.

Это коммерческая программа. Стоит 120 USD в месяц. Пробная версия проработает 14 дней.

Что нового в ON1 Photo RAW 2021 15.0.1:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 24.11.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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