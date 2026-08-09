StaxRip — известный инструмент для кодирования видео — программа для сжатия видео и преобразования в различные форматы. Полностью бесплатный инструмент с открытыми исходными кодами.

StaxRip позволяет перекодировать один формат в другой, с возможностью изменения многих параметров. Это достаточно мощный инструмент, включающий тонкую настройку кодирования, рассчитанный на продвинутого пользователя, точно знающего, что он хочет получить. Если пользователю нужно в один клик сменить формат и изменить разрешение, получив ролик под определенное устройство, то лучше скачать более простой Any Video Converter или даже HandBrake.

В техническом плане, StaxRip является интерфейсом для управления консольными x265, mkvmerge и ffmpeg и использует фреймсерверы AviSynth+ и VapourSynth для обработки видео. На практике это не очень сложный инструмент, который, впрочем, требует определенных навыков от пользователя.

StaxRip предлагает несколько кодировщиков и широкий набор настроек в простом интерфейсе. Пользователю доступна тонкая настройка желаемого результата. Программа работает с современными кодерами (x265 и NVENC), поддерживает большое количество форматов, поддерживает аппаратное кодирование на видеокартах от NVIDIA, AMD и Intel. Там есть возможность пакетного преобразования, скрипты PowerShell, множество настроек и автоматизация, работа с несколькими параллельными задачами.