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StaxRip

2.2.0

Скачать мощный кодировщик видео

Open Source Windows
Скачать StaxRip

StaxRip — известный инструмент для кодирования видео — программа для сжатия видео и преобразования в различные форматы. Полностью бесплатный инструмент с открытыми исходными кодами.

StaxRip позволяет перекодировать один формат в другой, с возможностью изменения многих параметров. Это достаточно мощный инструмент, включающий тонкую настройку кодирования, рассчитанный на продвинутого пользователя, точно знающего, что он хочет получить. Если пользователю нужно в один клик сменить формат и изменить разрешение, получив ролик под определенное устройство, то лучше скачать более простой Any Video Converter или даже HandBrake.

Интерфейс StaxRip
Интерфейс StaxRip
Выбор кодера
Выбор кодера
Процесс кодирования
Процесс кодирования

В техническом плане, StaxRip является интерфейсом для управления консольными x265, mkvmerge и ffmpeg и использует фреймсерверы AviSynth+ и VapourSynth для обработки видео. На практике это не очень сложный инструмент, который, впрочем, требует определенных навыков от пользователя.

StaxRip предлагает несколько кодировщиков и широкий набор настроек в простом интерфейсе. Пользователю доступна тонкая настройка желаемого результата. Программа работает с современными кодерами (x265 и NVENC), поддерживает большое количество форматов, поддерживает аппаратное кодирование на видеокартах от NVIDIA, AMD и Intel. Там есть возможность пакетного преобразования, скрипты PowerShell, множество настроек и автоматизация, работа с несколькими параллельными задачами.

Что нового в StaxRip 2.2.0:

  • Новый видеофильтр изменения FPS для AviSynth.
  • Новый видеофильтр вращения изображения.
  • Функция автоматического поворота для исходных файлов/контейнеров.
  • Нова функция для автоматического сохранения проектов.
  • Новая функция для автоматического исправления частоты кадров.
  • Исправлены ошибки.
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 27.03.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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