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StaxRip

2.52.5

Скачать мощный кодировщик видео

Open Source Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

StaxRip — известный инструмент для кодирования видео — программа для сжатия видео и преобразования в различные форматы. Полностью бесплатный инструмент с открытыми исходными кодами.

StaxRip позволяет перекодировать один формат в другой, с возможностью изменения многих параметров. Это достаточно мощный инструмент, включающий тонкую настройку кодирования, рассчитанный на продвинутого пользователя, точно знающего, что он хочет получить. Если пользователю нужно в один клик сменить формат и изменить разрешение, получив ролик под определенное устройство, то лучше скачать более простой Any Video Converter или даже HandBrake.

В техническом плане, StaxRip является интерфейсом для управления консольными x265, mkvmerge и ffmpeg и использует фреймсерверы AviSynth+ и VapourSynth для обработки видео. На практике это не очень сложный инструмент, который, впрочем, требует определенных навыков от пользователя.

StaxRip предлагает несколько кодировщиков и широкий набор настроек в простом интерфейсе. Пользователю доступна тонкая настройка желаемого результата. Программа работает с современными кодерами (x265 и NVENC), поддерживает большое количество форматов, поддерживает аппаратное кодирование на видеокартах от NVIDIA, AMD и Intel. Там есть возможность пакетного преобразования, скрипты PowerShell, множество настроек и автоматизация, работа с несколькими параллельными задачами.

Интерфейс StaxRip
Интерфейс StaxRip
Выбор кодера
Выбор кодера
Процесс кодирования
Процесс кодирования

Что нового в последних версиях StaxRip:

  • Добавлены новые возможные настройки значения частоты кадров в профилях AviSynth.
  • Запрет на импорт дублей зависимостей в профилях AviSynth.
  • Переименование кодировщиков и имен категорий/групп.
  • Обновлены следующие компоненты: AOMEnc 3.6.0-564-gea9a06fd1, AviSynth+ 3.7.3 r3982 Clang, chapterEditor 1.37, DGIndex 2.0.0.8, eac3to 3.36, FFmpeg 6.0 N-110665-g47430a3cb1-20230519, MKVToolNix 76.0, MP4Box 2.3-DEV-rev221-g200100727, mpv.net 6.0.3.2 Beta, NVEnc 7.25, QSVEnc 7.41, Subtitle Edit 3.6.13, SMDegrain 4.4.0d, Zs_RF_Shared 1.161, DGMPGDec 2.0.0.8.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о StaxRip

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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