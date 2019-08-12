ISO Workshop — это очень простая программа для работы с образами оптических дисков. Включает 4 функции: создание образа диска, извлечение файлов из образа, конвертирование образов различных форматов в формат ISO и запись ISO-образа на диск (CD, DVD или Blu-ray). Программа поддерживает следующие форматы: ISO, CUE, BIN, NRG, CDI, MDF, IMG, GI, PDI, DMG, B5I и B6I.

От других программ для работы с образами дисков ISO Workshop отличается чрезвычайно простым интерфейсом. Основное окно программы просто и ясно отображает ссылки на 4 основные функции и с программой справится даже начинающий пользователь.