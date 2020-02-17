Ashampoo Burning Studio — это популярная программа для записи дисков с широким ассортиментом функций. Программа давно существует и считается годным инструментом для записи любых типов дисков. SLO.ru знает, что многие пользователи избегают простеньких программ для записи дисков, опасаясь порчи носителей и потому выбирают продукты крупных разработчиков. Ashampoo как раз таки зарекомендовала себя как серьезная компания, а Ashampoo Burning Studio как надежный инструмент.

Ashampoo Burning Studio поддерживает следующие операции: запись любых данных на CD, DVD и Blu-ray носители; копирование дисков; создание аудиодисков; создание видеодисков; риппинг аудиодисков; создание и запись образов дисков, а также извлечение отдельных файлов из образов (редактирование образов не поддерживается); стирание перезаписываемых дисков; мастер создания обложек дисков.

Нередко, интерфейс программ содержащих широкий набор функций запутан и неудобен, однако, в случае с Ashampoo Burning Studio все иначе — программа имеет очень простой, удобный и отлично продуманный интерфейс, с которым приятно работать.