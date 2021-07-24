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Universal USB Installer

2.0.0.5

Скачать программу для создания загрузочной флешки

Бесплатно Windows

Universal USB Installer — инструмент для создания загрузочных флешек. Является проектом того же разработчика, что и популярный YUMI. Если YUMI рассчитан на создание мультизагрузочных флешек, то Universal USB Installer на запись только одного образа и мультизагрузку не поддерживает.

В первую очередь, программа ориентирована на создание загрузочных LiveUSB с операционными системами GNU/Linux. Это позволяет установить операционную систему прямо на флешку и работать с ней почти также, как при обычной установке на жёсткий диск. Программа может создать загрузочную флешку с Windows, но это будет обычный установочный носитель, а не LiveUSB. Также программа отлично работает с различным загрузочным софтом, типа программ для восстановления системы, антивирусами, софтом для работы с диском и т. п.

Интерфейс Universal USB Installer
Интерфейс Universal USB Installer
Предупреждение перед записью
Предупреждение перед записью
Запись
Запись

Важной особенностью Universal USB Installer является возможность использовать часть объема накопителя для хранения данных. Запись не ограничивает объем носителя размером образа и все остальное свободное пространство будет доступно для использования. Также доступна функция хранения изменений, а размер хранилища может быть настроен перед записью.

Universal USB Installer — несложный инструмент — пользователь выбирает образ операционной системы и носитель для записи — через несколько минут загрузочная флешка готова. Также там есть несколько опций, типа возможности форматирования флешки.

Разработчик протестировал программу с большим количеством самых разных образов и пользователь может рассчитывать на безошибочную работу с большинством из них.

Что нового в последней версии Universal USB Installer (2.0.0.5):

Обновлена поддержка AmogOS и HDClone.

Скачать Universal USB Installer

БесплатноРазмер: 1.7 МбСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 24.07.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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