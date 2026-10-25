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Universal USB Installer

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Скачать программу для создания загрузочной флешки

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Universal USB Installer — инструмент для создания загрузочных флешек. Является проектом того же разработчика, что и популярный YUMI. Если YUMI рассчитан на создание мультизагрузочных флешек, то Universal USB Installer на запись только одного образа и мультизагрузку не поддерживает.

В первую очередь, программа ориентирована на создание загрузочных LiveUSB с операционными системами GNU/Linux. Это позволяет установить операционную систему прямо на флешку и работать с ней почти также, как при обычной установке на жёсткий диск. Программа может создать загрузочную флешку с Windows, но это будет обычный установочный носитель, а не LiveUSB. Также программа отлично работает с различным загрузочным софтом, типа программ для восстановления системы, антивирусами, софтом для работы с диском и т. п.

Важной особенностью Universal USB Installer является возможность использовать часть объема накопителя для хранения данных. Запись не ограничивает объем носителя размером образа и все остальное свободное пространство будет доступно для использования. Также доступна функция хранения изменений, а размер хранилища может быть настроен перед записью.

Universal USB Installer — несложный инструмент — пользователь выбирает образ операционной системы и носитель для записи — через несколько минут загрузочная флешка готова. Также там есть несколько опций, типа возможности форматирования флешки.

Разработчик протестировал программу с большим количеством самых разных образов и пользователь может рассчитывать на безошибочную работу с большинством из них.

Интерфейс Universal USB Installer
Интерфейс Universal USB Installer
Предупреждение перед записью
Предупреждение перед записью
Запись
Запись

Что нового в последних версиях Universal USB Installer:

Полностью переработанная версия, основанная на YUMI. Теперь поддерживает exFAT и мультизагрузку.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Universal USB Installer

Открытый код, легкая, работает, а что ещё нужно? =)

Автор: FogY14.07.2026

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