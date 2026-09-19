balenaEtcher — простой инструмент для создания загрузочного флеш-носителя. Простой способ для создания носителя с дистрибутивом операционной системы (для ее установки на чистый компьютер), или любого другого софта, с которого можно загрузить систему. Ориентирован на создание загрузочных носителей для установки GNU/Linux или создания LiveUSB-дистрибутива; установочные образы Windows не поддерживаются. Можно скачать balenaEtcher для Windows и GNU/Linux.

Разработчики позиционируют программу как элементарно простой инструмент для создания загрузочной USB-флешки или SD-карты с загрузочным образом операционной системы GNU/Linux. От других программ подобного толка balenaEtcher отличается особо простым интерфейсом. Программы подобного рода и так не особо сложны, но в balenaEtcher все упрощено до максимума, а современное оформление с наглядными пиктограммами упрощает восприятие программы еще больше. Пользователю нужно выбрать образ и флешку, после чего нажать на кнопку записи — все элементарно.

В программе есть полезная особенность — функция верификации, после записи, что позволит избежать создания неработоспособных флешек.

У balenaEtcher довольно крупный дистрибутив — 100 Мб, что раз в 20 больше, чем у Rufus или Universal USB Installer, а также более высокое потребление ресурсов. Виной тому фреймворк Electron (Chromium), на основе которого и построен интерфейс программы. А еще программа содержит рекламу других продуктов разработчика (демонстрируется в процессе создания флешки), что может не понравится некоторым пользователям. Ещё одним минусом является невозможность работать с отдельными разделами флешки.

balenaEtcher считается достаточно надёжным средством и в реальных условиях может понравится больше, чем многие аналоги. В конце-концов 30 тысяч звездочек-лайков на GitHub просто так не появляются.