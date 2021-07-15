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balenaEtcher

1.5.121

Скачать программу для создания загрузочной флешки

Open Source Windows Linux

balenaEtcher — простой инструмент для создания загрузочного флеш-носителя. Простой способ для создания носителя с дистрибутивом операционной системы (для ее установки на чистый компьютер), или любого другого софта, с которого можно загрузить систему. Ориентирован на создание загрузочных носителей для установки GNU/Linux или создания LiveUSB-дистрибутива; установочные образы Windows не поддерживаются.

Разработчики позиционируют программу как элементарно простой инструмент для создания загрузочной USB-флешки или SD-карты с загрузочным образом операционной системы GNU/Linux. От других программ подобного толка balenaEtcher отличается особо простым интерфейсом. Программы подобного рода и так не особо сложны, оно в balenaEtcher все упрощено до максимума, а современное оформление с наглядными пиктограммами упрощает восприятие программы еще больше. Пользователю нужно выбрать образ и флешку, после чего нажать на кнопку записи — все элементарно.

Интерфейс balenaEtcher
Интерфейс balenaEtcher
Запись
Запись
Завершение
Завершение

В программе есть полезная особенность — функция верификации, после записи, что позволит избежать создания неработоспособных флешек.

У balenaEtcher довольно крупный дистрибутив — 100 Мб, что раз в 20 больше, чем у Rufus или Universal USB Installer, а также более высокое потребление ресурсов. Виной тому фреймворк Electron (Chromium), на основе которого и построен интерфейс программы. А еще программа содержит рекламу других продуктов разработчика (демонстрируется в процессе создания флешки), что может не понравится некоторым пользователям. Ещё одним минусом является невозможность работать с отдельными разделами флешки.

При всем при этом, balenaEtcher считается достаточно надёжным средством и в реальных условиях может понравится больше, чем многие аналоги. В конце-концов 20 тысяч звездочек-лайков на GitHub просто так не появляются.

Что нового в последней версии balenaEtcher (1.5.121):

Предприняты внутренние изменения и исправлены ошибки.

Скачать balenaEtcher для Windows

Бесплатно/GPLРазмер: 141 МбСтабильная версия

Скачать balenaEtcher для Windows (Portable)

Бесплатно/GPLРазмер: 126 МбСтабильная версия

Скачать balenaEtcher для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 5.6 МбСтабильная версия

Скачать balenaEtcher для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 5.6 МбСтабильная версия

ОБНОВЛЕНО: 15.07.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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