Resilio Sync (ранее известна как BitTorrent Sync) — программа для передачи любых файлов между устройствами через P2P-сеть BitTorrent. Может быть удобен для переноса файлов с одного устройства на другое, синхронизацию файлов и обмен данными с другими пользователями. Программа разрабатывается компанией, принадлежащей BitTorrent Inc (авторы торрент-технологий и популярнейшего торрент-клиента uTorrent).

Resilio Sync отличается от большинства сервисов для синхронизации данных. Если традиционные облачные сервисы осуществляет передачу файлов через определенные серверы, то в Resilio Sync используется P2P-сеть, как в торрент-технологиях. Передаваемые файлы надёжно шифруются (AES-128) и могут быть получены пользователем только при наличии специального ключа. Польза такого подхода заключается в теоретическом отсутствии любых ограничений на объем синхронизируемых файлов и скорость их передачи, а также конфиденциальность передаваемых данных, так как они не хранятся на сторонних серверах.

Интерфейс Resilio Sync Добавления задания Создание публичной ссылки

Внешне это очень просто: пользователь выбирает файлы для синхронизации и генерирует специальный ключ, по которому можно получить файлы на другом устройстве. Доступна обычная синхронизация файлов, шифрованная и доступ к файлу сторонним пользователям через внешнюю ссылку. Платная Pro-версия предлагает не только синхронизацию, но и возможность разграничения прав доступа для организации совместной работы с файлами группы людей.

Для загрузки доступны версии Resilio Sync для Windows, GNU/Linux, Android, операционных систем от Apple, а также для различных NAS.