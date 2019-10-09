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Resilio Sync

2.6.3

Скачать программу для синхронизации файлов через BitTorrent

Скачать Resilio Sync

Resilio Sync (ранее известна как BitTorrent Sync) — программа для передачи любых файлов между устройствами через P2P-сеть BitTorrent. Может быть удобен для переноса файлов с одного устройства на другое, синхронизацию файлов и обмен данными с другими пользователями. Программа разрабатывается компанией, принадлежащей BitTorrent Inc (авторы торрент-технологий и популярнейшего торрент-клиента uTorrent).

Resilio Sync отличается от большинства сервисов для синхронизации данных. Если традиционные облачные сервисы осуществляет передачу файлов через определенные серверы, то в Resilio Sync используется P2P-сеть, как в торрент-технологиях. Передаваемые файлы надёжно шифруются (AES-128) и могут быть получены пользователем только при наличии специального ключа. Польза такого подхода заключается в теоретическом отсутствии любых ограничений на объем синхронизируемых файлов и скорость их передачи, а также конфиденциальность передаваемых данных, так как они не хранятся на сторонних серверах.

Интерфейс Resilio Sync
Интерфейс Resilio Sync
Добавления задания
Добавления задания
Создание публичной ссылки
Создание публичной ссылки

Внешне это очень просто: пользователь выбирает файлы для синхронизации и генерирует специальный ключ, по которому можно получить файлы на другом устройстве. Доступна обычная синхронизация файлов, шифрованная и доступ к файлу сторонним пользователям через внешнюю ссылку. Платная Pro-версия предлагает не только синхронизацию, но и возможность разграничения прав доступа для организации совместной работы с файлами группы людей.

Для загрузки доступны версии Resilio Sync для Windows, GNU/Linux, Android, операционных систем от Apple, а также для различных NAS.

Что нового в Resilio Sync 2.6.3:

Исправлены ошибки.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 09.10.19САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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