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jetAudio

8.1.8

Медиаплеер от компании COWON

Бесплатно Windows
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Разработчиком этого медиацентра является компания COWON, известная, в первую очередь, своими аппаратными аудиоплеерами. jetAudio — это целый медиацентр, то есть программный комплекс с массой всевозможных функций для работы с медиафайлами. Воспроизводит все популярные аудио и видео форматы, записывает и риппает аудиодиски, записывает звук с внешних источников и т. п. Можно добавить, что jetAudio имеет интерфейс основанный на скинах с эффектами визуализации и поддержку плагинов.

Что нового в последней версии jetAudio:

Исправлены ошибки.

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ОБНОВЛЕНО: 05.08.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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