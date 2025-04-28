1by1 — это суперлегкий аудиоплеер с абсолютно минималистичный интерфейсом и отсутствием каких бы то ни было излишеств. Программа не поддерживает плейлисты как все остальные плееры, а служит для воспроизведения файлов из выбранных директорий. 1by1 прекрасно подойдет для самых слабых компьютеров и, по заявлениям разработчиков, уверенно чувствует себя даже на системах с процессором 100Mhz. В отличие от большинства аудиоплееров стартует практически мгновенно и не тормозит систему. В итоге: хорошее звучание (используются стандартные библиотеки Windows), минимальное потребление ресурсов, простота.