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1by1

2.11

Очень простой аудиоплеер

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

1by1 — это суперлегкий аудиоплеер с абсолютно минималистичный интерфейсом и отсутствием каких бы то ни было излишеств. Программа не поддерживает плейлисты как все остальные плееры, а служит для воспроизведения файлов из выбранных директорий. 1by1 прекрасно подойдет для самых слабых компьютеров и, по заявлениям разработчиков, уверенно чувствует себя даже на системах с процессором 100Mhz. В отличие от большинства аудиоплееров стартует практически мгновенно и не тормозит систему. В итоге: хорошее звучание (используются стандартные библиотеки Windows), минимальное потребление ресурсов, простота.

Скриншот 1by1 1 Скриншот 1by1 2

Что нового в последних версиях 1by1:

Исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о 1by1

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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