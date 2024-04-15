ocenaudio — несложный полнофункциональный аудиоредактор. Подойдет широкой аудитории без лишних затруднений отредактировать или просто проанализировать аудиофайл, не тратя массы времени на изучение особенностей программы. Не смотря на простоту, содержит набор дополнительных функций, которые пригодятся продвинутым пользователям.

Форма волны (осциллограмма) — основной рабочий инструмент ocenaudio. Пользователю доступно редактирование трека, путем добавления, удаления и изменения определенных частей дорожки (масса функций, типа повышения или понижения определенных характеристик). Разработчики, да и пользователи, хвалят программу за высокую скорость обработки аудиофайлов, а также отмечают отсутствие ограничения по длине и количеству дорожек. В аудиоредакторе есть масса дополнительных удобств, типа предпросмотра эффектов или мультивыбор для выбора нескольких частей файла с одновременным применением эффекта ко всем отрезкам.

Интерфейс ocenaudio Эффекты Спектрограмма

Важно отметить, что в ocenaudio есть не только осциллограмма, но и спектрограмма, переключение на которую осуществляется в реальном времени, не перезагружая редактируемый контент. Ещё более важно упомянуть поддержку VST-плагинов, что дает доступ ко множеству эффектов (вдобавок к эффектам, созданным для ocenaudio).

ocenaudio — это бесплатный инструмент. Есть версия, как для Windows , так и для GNU/Linux. Программа не стоит на месте, а постоянно развивается, регулярно включаемыми улучшениями.