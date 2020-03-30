SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ

Reaper

6.07

Скачать популярный комплекс для работы со звуком

Пробная версия Windows Linux
Скачать Reaper

Reaper — популярная комплекс для создания и обработки музыки. Полнофункциональный DAW, выступающий альтернативой таким программам, как FL Studio и LMMS.

Reaper включает полный спектр функций для создания музыки. Программа позволяет осуществлять импорт любых аудио и MIDI, записывать звук, синтезировать, сэмплировать, микшировать, редактировать и создавать аранжировки. Может использоваться для профессиональной работы.

Интерфейс Reaper
Интерфейс Reaper
Работа с дорожками
Работа с дорожками
Настройки
Настройки

Программа славится быстрой загрузкой, стабильностью, великолепной настраиваемостью, множеством тем оформления для настройки внешнего вида.

Разработчики говорят, что если добавить к этой программе аппаратный аудио-интерфейс и микрофон, то получится полноценная студия звукозаписи профессионального качества для реализации проектов любой сложности.

Что нового в последней версии Reaper:

Предпринят ряд небольших функциональных улучшений и исправлены ошибки.

ОБНОВЛЕНО: 30.03.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Яндекс.Браузер

Скачать
Яндекс.Браузер

Новая версия Яндекс.Браузера. Скачайте.

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

FL Studio

Скачать студию для создания музыки

LMMS

Скачать свободный, мультиплатформенный, профессиональный DAW

Audacity

Скачать бесплатный инструмент для редактирования звуковых файлов.

Adobe Audition

Скачать мощнейшую студию для работы со звуком

VirtualDJ

Скачать мощный инструмент для микширования треков

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Opera

Opera

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

CCleaner

CCleaner

WinRAR

WinRAR

Касперский

Касперский

AIDA64

AIDA64