Скачать популярный комплекс для работы со звуком

Reaper — популярная комплекс для создания и обработки музыки. Полнофункциональный DAW, выступающий альтернативой таким программам, как FL Studio и LMMS.

Reaper включает полный спектр функций для создания музыки. Программа позволяет осуществлять импорт любых аудио и MIDI, записывать звук, синтезировать, сэмплировать, микшировать, редактировать и создавать аранжировки. Может использоваться для профессиональной работы.

Интерфейс Reaper Работа с дорожками Настройки

Программа славится быстрой загрузкой, стабильностью, великолепной настраиваемостью, множеством тем оформления для настройки внешнего вида.

Разработчики говорят, что если добавить к этой программе аппаратный аудио-интерфейс и микрофон, то получится полноценная студия звукозаписи профессионального качества для реализации проектов любой сложности.