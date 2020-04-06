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mp3DirectCut

2.29

Скачать максимальной простой инструмент для монтажа аудиофайлов

Бесплатно Windows
Скачать mp3DirectCut

mp3DirectCut — бесплатный инструмент для монтажа аудио-файлов. Это максимально простой инструмент, крошечный дистрибутив которого занимает всего 299 КБ. Разрабатывается создателями известного сверхминималистичного аудиоплеера 1by1.

mp3DirectCut — позволяет производить монтаж и мелкое редактирование аудио-файлов в форматах MP3 и AAC. Пользователю доступны следующие операции: копирование, добавление и удаление частей трека; усиление и понижение громкости; нормализация звука и поиск пауз; зацикливание отдельных частей трека; поиск рассинхронизации, затухание и нарастание звука и прочее. mp3directcut осуществляет прямое изменение данных, без необходимости перекодирования и отредактированный трек останется тотго же качества, что и исходный. Кроме прочего, нужно отметить возможность пакетного парообразования ряда файлов по заданному шаблону.

Интерфейс mp3DirectCut
Интерфейс mp3DirectCut
Дополнительные инструменты
Дополнительные инструменты
Настройки
Настройки

У программы простой интерфейс, в котором предусмотрена масса удобств: все главные инструменты доступны из основного окна программы, есть предварительный обзор произведенных изменений и быстрый откат, предусмотрен редактор метаданных. Также важно отметить высокую скорость работы.

Конечно mp3DirectCut не годится для серьезной работы с аудио-файлами, но это отличный инструмент для мелкого монтажа, работа с которым не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя.

Что нового в последней версии mp3DirectCut:

Предприняты мелкие улучшения.

ОБНОВЛЕНО: 06.04.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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