mp3DirectCut — бесплатный инструмент для монтажа аудио-файлов. Это максимально простой инструмент, крошечный дистрибутив которого занимает всего 299 КБ. Разрабатывается создателями известного сверхминималистичного аудиоплеера 1by1.

mp3DirectCut — позволяет производить монтаж и мелкое редактирование аудио-файлов в форматах MP3 и AAC. Пользователю доступны следующие операции: копирование, добавление и удаление частей трека; усиление и понижение громкости; нормализация звука и поиск пауз; зацикливание отдельных частей трека; поиск рассинхронизации, затухание и нарастание звука и прочее. mp3directcut осуществляет прямое изменение данных, без необходимости перекодирования и отредактированный трек останется тотго же качества, что и исходный. Кроме прочего, нужно отметить возможность пакетного парообразования ряда файлов по заданному шаблону.

Интерфейс mp3DirectCut Дополнительные инструменты Настройки

У программы простой интерфейс, в котором предусмотрена масса удобств: все главные инструменты доступны из основного окна программы, есть предварительный обзор произведенных изменений и быстрый откат, предусмотрен редактор метаданных. Также важно отметить высокую скорость работы.

Конечно mp3DirectCut не годится для серьезной работы с аудио-файлами, но это отличный инструмент для мелкого монтажа, работа с которым не вызовет сложностей даже у начинающего пользователя.