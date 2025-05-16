Достаточно мощный и полностью бесплатный архиватор. Программа поддерживает работу со всеми популярными форматами архивов и некоторыми образами дисков. Помимо основных функций для создания и распаковки архивов, IZArc поддерживает: шифрование, создание многотомных архивов (и слияние частей), создание самораспаковывающихся архивов, включает функции поиска архивов по выбранному формату, умеет восстанавливать поврежденные архивы, конвертирует различные форматы между собой, имеет поддержку комментариев и прочее. IZArc имеет простенький и удобный интерфейс и поддерживает интеграцию в контекстное меню Windows.

IZArc поддерживает следующие форматы архивов: 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CDI, CAB, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MDF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, Z, ZIP, ZOO.