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IZArc

4.6

Бесплатный архиватор, поддерживающий работу со всеми архивами

Бесплатно Windows

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Достаточно мощный и полностью бесплатный архиватор. Программа поддерживает работу со всеми популярными форматами архивов и некоторыми образами дисков. Помимо основных функций для создания и распаковки архивов, IZArc поддерживает: шифрование, создание многотомных архивов (и слияние частей), создание самораспаковывающихся архивов, включает функции поиска архивов по выбранному формату, умеет восстанавливать поврежденные архивы, конвертирует различные форматы между собой, имеет поддержку комментариев и прочее. IZArc имеет простенький и удобный интерфейс и поддерживает интеграцию в контекстное меню Windows.

IZArc поддерживает следующие форматы архивов: 7-ZIP, A, ACE, ARC, ARJ, B64, BH, BIN, BZ2, BZA, C2D, CDI, CAB, CPIO, DEB, ENC, GCA, GZ, GZA, HA, IMG, ISO, JAR, LHA, LIB, LZH, MBF, MDF, MIM, NRG, PAK, PDI, PK3, RAR, RPM, TAR, TAZ, TBZ, TGZ, TZ, UUE, WAR, XXE, YZ1, Z, ZIP, ZOO.

Скриншот IZArc 1 Скриншот IZArc 2

Что нового в последних версиях IZArc:

  • Добавлена поддержка настройки безопасности DEP и ASLR.
  • Повышена скорость работы и отзывчивость.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о IZArc

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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