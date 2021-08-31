WinZip — это программа, получившая всемирную популярность, из-за того, что явилась первым архиватором с графическим интерфейсом. WinZip и по сей день имеет самый симпатичный и продвинутый в функциональном плане интерфейс с массой удобных возможностей для работы с архивами. Программа поддерживает большинство популярных форматов архивации, в том числе и самые востребованные: ZIP, RAR, GZIP, 7Z, ARJ, ARC, CAB, LZH, TAR, MIME, Unix Compress, Uuencode, Xxencode, BinHex. Среди дополнительных возможностей присутствует инструмент для резервного копирования, функции шифрования, отправка архивов по электронной почте и прочее.

SLO.ru не раз печатал, что для пользователя, которому продвинутый интерфейс и дополнительные функции не так важны, как высокая производительность, компактность и бесплатность, будет лучше воспользоваться более народными архиваторами WinRAR и 7-Zip.