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WinZip

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Мощный архиватор. Был первым архиватором с графическим интерфейсом

Пробная версия Windows
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WinZip — это программа, получившая всемирную популярность, из-за того, что явилась первым архиватором с графическим интерфейсом. WinZip и по сей день имеет самый симпатичный и продвинутый в функциональном плане интерфейс с массой удобных возможностей для работы с архивами. Программа поддерживает большинство популярных форматов архивации, в том числе и самые востребованные: ZIP, RAR, GZIP, 7Z, ARJ, ARC, CAB, LZH, TAR, MIME, Unix Compress, Uuencode, Xxencode, BinHex. Среди дополнительных возможностей присутствует инструмент для резервного копирования, функции шифрования, отправка архивов по электронной почте и прочее.

SLO.ru не раз печатал, что для пользователя, которому продвинутый интерфейс и дополнительные функции не так важны, как высокая производительность, компактность и бесплатность, будет лучше воспользоваться более народными архиваторами WinRAR и 7-Zip.

Что нового в последней версии WinZip:

  • Переработан интерфейс. Перемещены и переименованы некоторые элементы, расчищено пространство.
  • Новые апплеты для работы с файлами в формате PDF, графическими изображениями и бэкапами с возможностью их обновления.
  • Добавлена возможность конвертирования PDF в форматы офисных документов или в графические изображения.
  • Теперь облачный сервис поддерживает работу на NAS.
  • Множество мелочей.
Скриншот WinZip 1 Скриншот WinZip 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 31.08.21САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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