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PeaZip

7.3.1

Архиватор поддерживающий 188 форматов архивов

Open Source Windows Linux
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PeaZip — удобный, простой в освоении и достаточно мощный архиватор, поддерживающий все основные форматы архивов. Это полностью бесплатная программа, которая также доступна и в виде исходных кодов.

PeaZip поддерживает огромное число различных методов архивации и форматов архивов. Кроме полной поддержки таких популярных форматов как ZIP, RAR и 7Z, PeaZip умеет распаковывать более 188-ти различных форматов архивов (точнее расширений файлов). Программа поддерживает создание архивов в форматах: 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, WIM, XZ, ZIP.

В PeaZip имеются функции конвертирования форматов между собой, поддерживается шифрование архивов, доступно множество различных настроек и опций. При всем при этом, PeaZip прост и удобен.

Что нового в последней версии PeaZip:

Обновление Zstd до версии 1.4.5, добавлена поддержка расширений .ZSTD, предприняты различные внутренние оптимизации и исправления.

Скриншот PeaZip 1 Скриншот PeaZip 2
ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ: 02.06.20САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

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