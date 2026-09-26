PeaZip — удобный, простой в освоении и достаточно мощный архиватор, поддерживающий все основные форматы архивов. Это полностью бесплатная программа, которая также доступна и в виде исходных кодов.

PeaZip поддерживает огромное число различных методов архивации и форматов архивов. Кроме полной поддержки таких популярных форматов как ZIP, RAR и 7Z, PeaZip умеет распаковывать более 200-т различных форматов архивов (точнее расширений файлов). Программа поддерживает создание архивов в форматах: 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, WIM, XZ, ZIP.

В PeaZip имеются функции конвертирования форматов между собой, поддерживается шифрование архивов, доступно множество различных настроек и опций. При всем при этом, PeaZip прост и удобен.