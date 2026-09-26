SLO.ru
НОВОСТИ КАТАЛОГ ПРОГРАММ 50 ПОПУЛЯРНЫХ БРАУЗЕРЫ
SARDU 6.1.0

SARDU 6.1.0

 AIDA64 8.40

AIDA64 8.40

 Firefox 156

Firefox 156

 OpenRGB 1.0

OpenRGB 1.0

 NVIDIA App 11.0.9

NVIDIA App 11.0.9

 OpenShot 4.0.0

OpenShot 4.0.0
💬 ОТЗЫВЫ

PeaZip

11.3.0

Архиватор поддерживающий 188 форматов архивов

Open Source Windows Linux

Скачать PeaZip

ВЫБОР ВЕРСИИ

PeaZip — удобный, простой в освоении и достаточно мощный архиватор, поддерживающий все основные форматы архивов. Это полностью бесплатная программа, которая также доступна и в виде исходных кодов.

PeaZip поддерживает огромное число различных методов архивации и форматов архивов. Кроме полной поддержки таких популярных форматов как ZIP, RAR и 7Z, PeaZip умеет распаковывать более 200-т различных форматов архивов (точнее расширений файлов). Программа поддерживает создание архивов в форматах: 7Z, ARC, BZ2, GZ, PAQ, PEA, QUAD/BALZ, TAR, UPX, WIM, XZ, ZIP.

В PeaZip имеются функции конвертирования форматов между собой, поддерживается шифрование архивов, доступно множество различных настроек и опций. При всем при этом, PeaZip прост и удобен.

Скриншот PeaZip 1 Скриншот PeaZip 2

Что нового в последних версиях PeaZip:

  • Новый интерфейс с большим ассортиментом значков и новыми темами, предустановками сжатия и улучшенными меню.
  • Меню инструментов улучшено и расширено, что позволяет сохранять результаты контрольной суммы в формате, совместимом с GNU Coreutils и позволяет проверять файлы на вредоносный код.
  • Обновлены бэкэнды: 7z 24.08 и Pea 1.20.
  • Исходные коды скомпилированы с помощью Lazarus 3.4.
  • Теперь PeaZip поддерживает 234 расширения файлов.
  • Множество небольших улучшений.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о PeaZip

С маленькими размерами работает сразу.

Автор: не чмо21.06.2025

Тормознутый.

Автор: Somebody26.10.2024

ПОХОЖИЕ ПРОГРАММЫ

WinRAR

Скачать бесплатно самый популярный архиватор

7-Zip

Скачать бесплатный архиватор со своим форматом 7Z

PowerArchiver

Мощный архиватор с массой дополнительных функций

WinZip

Мощный архиватор. Был первым архиватором с графическим интерфейсом

Bandizip

Простой архиватор с поддержкой нужных форматов

Еще похожие

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Google Chrome

Google Chrome

Telegram

Telegram

Skype

Skype

qBittorrent

qBittorrent

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

AIMP

AIMP

FastStone Image Viewer

FastStone Image Viewer

BleachBit

BleachBit

Microsoft PowerToys

Microsoft PowerToys

HWiNFO

HWiNFO

WinRAR

WinRAR

Total Commander

Total Commander

Notepad++

Notepad++

×