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Malwarebytes Anti-Malware

5.2.5.158

Инструмент для обнаружения и удаления вирусов

Бесплатно Windows

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ВЫБОР ВЕРСИИ

Malwarebytes Anti-Malware — это инструмент для борьбы с разнообразными вредоносными файлами. Не смотря на способность программы бороться с широким спектром вредоносных файлов, она относится скорее к классу анти-шпионов и не является полноценным антивирусным продуктом и неспособна стать полноценной заменой антивирусу. В идеале, программу стоит использовать как подспорье основному антивирусу в качестве дополнительного сканера.

Malwarebytes Anti-Malware умеет обнаруживать и удалять различные вредоносные программы, поддерживает несколько режимов сканирования (проверка оперативной памяти, важных областей и полная проверка), включает защиту в реальном времени (только в платной версии), карантин, а также некоторые дополнительные функции. Также стоит отметить, что программа, чаще всего, не конфликтует с антивирусами и может использоваться параллельно с ними.

Malwarebytes Anti-Malware выпускается в двух вариантах. Бесплатная версия включает только функции сканирования компьютера, а платная, для активации которой требуется оформить платную подписку, поддерживает защиту компьютера в реальном времени и способна предотвратить возможное заражение. За прочими подробностями о различиях между версиями можно обратиться к таблице сравнения версий на сайте разработчика.

Скриншот Malwarebytes Anti-Malware 1 Скриншот Malwarebytes Anti-Malware 2 Скриншот Malwarebytes Anti-Malware 3

Что нового в последних версиях Malwarebytes Anti-Malware:

  • Переработана страница сведений о Trusted Advisor.
  • Оптимизирован процесс начала работы.
  • Незначительные улучшения удобства и локализаций.
  • Исправлены ошибки.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о Malwarebytes Anti-Malware

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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