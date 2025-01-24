Malwarebytes Anti-Malware — это инструмент для борьбы с разнообразными вредоносными файлами. Не смотря на способность программы бороться с широким спектром вредоносных файлов, она относится скорее к классу анти-шпионов и не является полноценным антивирусным продуктом и неспособна стать полноценной заменой антивирусу. В идеале, программу стоит использовать как подспорье основному антивирусу в качестве дополнительного сканера.

Malwarebytes Anti-Malware умеет обнаруживать и удалять различные вредоносные программы, поддерживает несколько режимов сканирования (проверка оперативной памяти, важных областей и полная проверка), включает защиту в реальном времени (только в платной версии), карантин, а также некоторые дополнительные функции. Также стоит отметить, что программа, чаще всего, не конфликтует с антивирусами и может использоваться параллельно с ними.

Malwarebytes Anti-Malware выпускается в двух вариантах. Бесплатная версия включает только функции сканирования компьютера, а платная, для активации которой требуется оформить платную подписку, поддерживает защиту компьютера в реальном времени и способна предотвратить возможное заражение. За прочими подробностями о различиях между версиями можно обратиться к таблице сравнения версий на сайте разработчика.