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HitmanPro

3.8.36.338

Скачать бесплатно антивирусный сканер с облачной базой

Бесплатно Windows

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HitmanPro — это популярная программа для поиска вирусов, троянов, шпионов и прочих вредных программ. Представляет собой бесплатный антивирусный сканер с внешней облачной базой, содержащей информацией о вредоносных файлах. Сканер учитывает ряд характеристик присущих вредоносным программам и на основе этого выявляет угрозы. Как правило, это угрозы, которые проявляют какую либо активность, а не сидят, сложа руки в ожидании. HitmanPro не касается многих типов вредоносных программ и не проверяет каждый файл. Благодаря этому, полное сканирование не занимает более 5—10 минут. По статистике разработчика, большинство современных вирусов рассчитано не на причинение вреда системе, а на кражу личных данных и потому должны быть активны. Именно на такой тип вредоносных программ и ориентируется это приложение.

Сами разработчики называют HitmanPro вторым мнением. На мой взгляд, это очень удачная формулировка. И верно: программа такого рода, конечно же, не может заменить крупные антивирусные пакеты, но отлично подойдет для проверки результатов основного антивируса.

В общем, это отличное дополнение к базовому антивирусу. Программа не конфликтует с комплексными антивирусами, не требует установки и в качестве сканера работает бесплатно (если потребуется лечение, программа активирует 30-ти дневные пробный период).

Скриншот HitmanPro 1 Скриншот HitmanPro 2 Скриншот HitmanPro 3

Что нового в последних версиях HitmanPro:

  • Исправлена проблема с закрытием браузеров для ARM64-систем, перед сканированием файлов cookie.
  • Добавлена возможность очистки запущенных браузеров и сторонних отслеживающих куки (браузеры теперь могут быть закрыты или куки не будут сканироваться).
  • Исправлены подозрительные обнаружения в Windows 11, приводящие к ложным срабатываниям в исполняемых файлах, после обновления Windows.
  • Если автоматическая загрузка отключена, панель результатов останется открытой для оценки и отправки ожидаемых загрузок.
ОБНОВЛЕНО: САЙТ РАЗРАБОТЧИКА

Отзывы о HitmanPro

У этой программы нет ни одного отзыва. 😿 Необходимо срочно добавить!

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