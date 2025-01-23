HitmanPro — это популярная программа для поиска вирусов, троянов, шпионов и прочих вредных программ. Представляет собой бесплатный антивирусный сканер с внешней облачной базой, содержащей информацией о вредоносных файлах. Сканер учитывает ряд характеристик присущих вредоносным программам и на основе этого выявляет угрозы. Как правило, это угрозы, которые проявляют какую либо активность, а не сидят, сложа руки в ожидании. HitmanPro не касается многих типов вредоносных программ и не проверяет каждый файл. Благодаря этому, полное сканирование не занимает более 5—10 минут. По статистике разработчика, большинство современных вирусов рассчитано не на причинение вреда системе, а на кражу личных данных и потому должны быть активны. Именно на такой тип вредоносных программ и ориентируется это приложение.

Сами разработчики называют HitmanPro вторым мнением. На мой взгляд, это очень удачная формулировка. И верно: программа такого рода, конечно же, не может заменить крупные антивирусные пакеты, но отлично подойдет для проверки результатов основного антивируса.

В общем, это отличное дополнение к базовому антивирусу. Программа не конфликтует с комплексными антивирусами, не требует установки и в качестве сканера работает бесплатно (если потребуется лечение, программа активирует 30-ти дневные пробный период).